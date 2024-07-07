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卡內基基金會列傑出移民名單 黃仁勳也上榜

中央社／紐約6日電
卡內基基金會表彰24位歸化為美國公民的傑出人士，輝達創辦人黃仁勳今年也上榜。(美聯社)
卡內基基金會表彰24位歸化為美國公民的傑出人士，輝達創辦人黃仁勳今年也上榜。(美聯社)

卡內基基金會（Carnegie Corporation of New York）依循歷年7月4日國慶傳統，表彰24位歸化為美國公民的傑出人士，台灣出生的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今年也上榜。

卡內基基金會在官網以斗大的「傑出移民，傑出美國人」（Great Immigrants Great Americans）為題寫道，今年上榜的這24位來自16個國家、歸化成美籍的傑出人士，以實際行動和貢獻，讓美國民主更加豐富且壯大。

這24人除了包括台灣出生的輝達創辦人黃仁勳，還包括韓國出生的DC漫畫總裁兼創意官李鏞哲（Jim Lee）、菲律賓出生的調查記者瑞薩（Maria Ressa），以及南韓出生、艾美獎得獎男星史蒂芬．元（Steven Yeun）。

卡內基基金會主席、出生愛爾蘭的李察森女爵士（Dame Louise Richardson）說：「今年表彰的這24位美國人，提醒了我們，每個新世代移民為美國經濟和社會帶來的益處，以及他們對我們民主所提供的豐富才華、技術和成就。」

她點出，基金會頌揚今年這24位傑出移民對美國社會的貢獻，藉此紀念創辦人安德魯．卡內基（Andrew Carnegie）這位來自愛爾蘭的移民。

聲明指出，自2006年以來，卡內基基金會已表彰超過740位傑出移民。

移民 黃仁勳 輝達

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