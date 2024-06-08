美射胡椒彈、墨圍困… 拜登新限令讓無證客越境更難更危險

在拜登政府宣布限制無證客申請庇護並關閉大部分美墨邊境後，無證客偷渡美國變難，也更危險。圖為來自委內瑞拉的無證移民，拖家帶口涉水走過達連隘口。(路透)

拜登政府4日祭出新的庇護 禁令，連續七天每日有逾2500名無證客越境就「立即關閉邊境 」，有效切斷入境口岸庇護通道。但今日美國報(USA Today)報導，早在5月下旬，德州 國民兵即已試圖封鎖尋求庇護者往北前進，對試圖抵達邊境者發射胡椒噴霧彈。美墨邊境尋求庇護者正前所未見地困在邊境：被墨西哥當局、南部販毒集團、拜登新庇護限制和德州北部軍力，重重圍困。

美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)證實，新的庇護限制已在拜登總統簽署行政命令當天實施，但尚不清楚將如何處理不同國籍的無證移民 。雖然政府仍為部分尋求庇護者提供「合法途徑」，但這些途徑可能需時數月，身無分文者更易受到統治墨西哥邊境地區犯罪分子的攻擊。

埃爾帕索急診室醫生、天主教非營利希望邊境研究所(Catholic nonprofit Hope Border Institute)醫療長埃爾莫爾最近在墨西哥邊境一側為尋求庇護者提供流動診所；他說：「我在墨西哥華瑞茲市(Ciudad Juarez)為移民工作了兩年，這是我見過最絕望的情況」，「面對德州國民警衛隊和販毒集團，他們毫無招架之力」。

德州美國公民自由聯盟(ACLU)資深律師多納蒂(David Donatti)表示，「拜登政府的庇護限制為提供的救濟限度如此狹窄，好比必須穿過針眼一樣」。

在德州埃爾帕索對面的華瑞茲河岸，尋求庇護的男人女人和兒童，夜復一夜地拖著腳步走進乾涸河床，他們擠過一排排鐵絲網，嘗試通過攜帶胡椒球槍的德州軍隊、到達美國鋼鐵邊境牆。許多無證移民認為，自己必須通過德州當局並觸及邊境牆，才能尋求庇護。

與一年前相比，西南邊境非法過境人數已大幅下降；邊境巡邏隊報告稱，4月遇到的無證客數量比去年同期下降29%；今年春天，口岸過境量幾乎沒有增加，與季節性高峰的常見趨勢相反。但在5月，無證移民表示，德州當局的策略越來越咄咄逼人。