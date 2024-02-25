北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證

加拿大公共安全部長勒布朗。(美聯社)

加拿大 和美國去年透露將關閉非官方過境點後，導致紐約州和魁北克之間的羅珊路(Roxham Road)過境點通過人數大幅上升；美國官員表示，墨西哥 移民正以加拿大邊境作為進入美國的後門，避開繁忙且戒備更嚴密的西南邊境，因此持續施壓加拿大要求墨西哥遊客須申請簽證 。

華爾街日報報導，據一位熟悉與墨國政府討論情況的美國官員透露，現在華盛頓正在施壓加拿大，要求墨西哥遊客需獲得簽證。國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)去年訪問渥太華時便透露美國一直與加拿大就此事對話。

移民已是總統大選的重要議題之一，但不光是南部邊境需要關注。競爭共和黨提名的海理去年12月訪問新罕州期間便呼籲注意北部邊境，那邊攔截的無證客數量正迅速增加。截至去年9月的財政年度中，邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)在北部邊境拘留1萬多人，是2022年的五倍，其中近半是墨西哥國民。

斯旺頓防區(Swanton sector)的非法過境變得愈來愈頻繁，這是分隔紐約州、新罕州、佛蒙特州與加拿大魁北克省、安大略省，綿延295哩的邊境線。邊境巡邏隊派駐該區的人員很少，也沒有圍欄來阻止闖入者。

加國總理杜魯多(Justin Trudeau)於2016年取消墨西哥簽證要求，以深化兩國關係，墨國旅客可以線上填寫申請來獲得數位旅行授權，費用約為5元。但現在加拿大也面臨尋求庇護的墨西哥人民激增的問題，去年人數增加了一倍以上。杜魯多上周稱加拿大官員正在與墨西哥同行討論，尋找減少尋求庇護者流動的方法，兩國均表示有組織犯罪集團安排墨西哥人前往加拿大尋找工作。