不甩聯邦 德州新法授權州警逮捕、驅逐無證客

德州州長艾伯特簽署法案，准許州警逮捕並驅逐從墨西哥非法進入美國的移民。（美聯社）

地方政府究竟掌握多少權限能將無證移民 拒於美國之外，共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)正在挑戰尺度。德州新法18日經艾伯特簽署生效，賦予警察對非法入境的偷渡客有逮捕權，授權地方法官得以將遭到查緝的無證移民下令驅逐出境。

美聯社報導，批評人士說，德州新法是繼2010年亞利桑納州州法之後，各州當中動用警察權對付無證移民的最激烈手段。俗稱「出示你的證件」(Show Me Your Papers)的提案先前推出後，大多遭到最高法院駁回，德州新法估計很快也將面臨司法考驗。

查緝移民屬於聯邦政府權限範疇，但共和黨籍德州官員在拜登總統執政期間，對於界線拿捏越來越模擬。共和黨籍官員說，拜登政府對於阻止非法入境做得根本不夠。根據統計，德州已將6萬5000多名遭查緝無證移民從德州送往全美各地，並在葛蘭德河(Rio Grande)沿岸設置鐵絲網，美聯社報導，已經有多起向美國尋求庇護的無證客遭鐵絲網刺傷的案例。

根據艾伯特簽署的新法，任何德州警察都有權逮捕非法入境者。無證移民遭押後，德州法官可能裁定驅逐出境或以非法入境輕罪罪名起訴。不配合警方查緝及逮捕的無證移民二度落網時將面臨重罪起訴。

法律專家說，德州新法侵犯聯邦政府移民權限。墨西哥 政府也對德州新法表示反對。某些移民倡議團體則痛批拜登未能阻止德州新法上路。曾在共和黨、民主黨執政期間擔任移民法官的30名前任法官，本月稍早簽署聯名信批評德州新法違反美國憲法。

根據美墨雙邊協議及國際協議，墨西哥必須接受遭美國遣返的墨西哥公民，但不必收容他國公民。根據德州新法，被德州驅逐出境的無證客將被送往美墨邊境的入境站，就連不是非墨西哥公民也一樣。

墨西哥外交部發表聲明說，墨西哥拒絕將墨西哥或其他國籍移民遣送到墨西哥的地方法律或州法。