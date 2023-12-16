控拜登不作為 亞利桑納州長派國民兵至美墨邊境

亞利桑納州民主黨籍州長霍布斯。（美聯社）

亞利桑納州 民主黨籍州長霍布斯（Katie Hobbs）今天表示，她將派遣國民兵（National Guard）至美墨邊界周圍地區，並指控總統拜登 政府拒絕在移民議題上履行職責。

法新社報導，亞利桑納州是共和黨人主要攻擊的箭靶之一。拜登政府上週關閉主要過境口岸盧克維爾（Lukeville），據稱是為了讓官員將資源集中在遏阻非法移民 流入，霍布斯隨後批評同為民主黨的拜登。

霍布斯在今天發布的命令中說：「聯邦政府再次拒絕履行職責，以保護我們的邊界並維持社區安全。」

她說：「透過這項行政命令，我將採取聯邦政府沒有採取的行動。但我們不能孤軍奮戰，亞利桑納州需要資源與人力，以讓盧克維爾過境口岸重新開放，管理移民的流動，並維持安全、有秩序且人道的邊境。」

她還說：「儘管持續提出援助要求，拜登政府仍拒絕向亞利桑納州邊境提供急需的資源。」

數個鄰近社區是靠著通過盧克維爾過境口岸的合法移民來維持經濟生存，盧克維爾的關閉已影響到住在邊界兩側的家庭。

美國即將於明年進入大選年，移民對共和黨來說是一大議題，在非深紅或深藍的「紫色州」，霍布斯等民主黨人容易遭受攻擊。

霍布斯上週與兩名聯邦參議員民主黨籍的凱利（Mark Kelly）和無黨籍的席納瑪（Kyrsten Sinema）向白宮寄出聯名信，要求部署國民兵，以讓盧克維爾過境口岸重新開放。

在截至2023年9月底這一年內，官方入境口岸與美墨邊境其他地區的移民遭遇邊境巡邏人員盤查件數計有240萬件創新高；光在10月還有24萬件。

明年總統大選登場時，81歲的現任總統拜登看來將對上77歲的共和黨本土主義者川普。無論是合法或非法移民都將成為影響選情的一大焦點。

川普對移民議題的辛辣言論鞏固了右翼基本盤的選票，包括矢言將動用軍隊完全關閉邊界，但他尚未提供計畫的細節。

對拜登而言，移民是複雜的問題，他試圖在許多美國人提出實施更嚴格管制的要求，以及黨內左派敦促制定更人道移民制度的呼聲之間取得平衡。

批評人士表示美國移民制度真的需要徹底改革，但雙方似乎都尚未做好準備。