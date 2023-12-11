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1月移民排期 親屬和職業移民各項大幅進步

記者張筠／華盛頓即時報導
資料來源：國務院 製表：記者張筠
資料來源：國務院 製表：記者張筠

國務院11日公布2024年1月移民排期，親屬移民多項有推進，幅度在一周多至三個多月不等，進步幅度最大的為第三優先，第一優先原地踏步；職業移民中國出生各項也有大幅進步，幅度從兩個多月到一年不等；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，其他各項的進步幅度在一個月到近八個月不等。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進八個多月；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進一周多；

第三優先(公民已婚子女)前進三個多月；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)前進一個多月。

職業移民類：

中國出生第一優先前進四個多月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進兩個多月；非中國出生前進三個多月；

中國出生第三優先(一般類)前進七個多月；非中國出生前進近八個月；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進一年，非中國出生前進一個月；

中國出生第四優先(特殊人員)前進四個多月；非中國出生也前進四個多月；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心前進兩個多月，非中國出生兩項均有名額，無需排期。

移民 國務院 勞工

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