我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

美IT遠距員工 數千北韓人「潛伏」賺高薪祕匯回國資助武器計畫

德州「大膽提案」州警可逮越界無證客

編譯陳韻涵／綜合19日電
德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為厄瓜多非法移民帶著小孩跨越格蘭河。（路透）
德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為厄瓜多非法移民帶著小孩跨越格蘭河。（路透）

德州州長艾伯特(Greg Abbott)利用巴士把非法入境的逾5萬名無證客從德州載往各大民主黨城市一年半後，不僅造成民主黨城市的庇護所危機，改變共和黨城市的移民輿論風向；德州如今更大膽提案，擴大德州警察邊境執法權，允許州警逮捕跨越邊界格蘭河(Rio Grande)的所有人，意圖奪走聯邦政府在移民政策的先制權。

紐約時報報導，艾伯特去年4月宣布首輛滿載越境無證客的巴士開往華府後，許多認為這只是吸引拜登總統關注邊境議題的方法；佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)包機將48名越境無證客從德州送往麻州的瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)，丹佛官員也跟進幫數千名無證客買客運車票把他們送走。

此後這項政策變成有組織的「無證客轉送計畫」，緩解邊境城市的負擔，而無證客的目的地也逐漸擴大至芝加哥等地，相關開支逼近7500萬元且持續增加。

這項「無證客轉送計畫」參考德州賑災工作，加入「把邊界帶到民主黨據點」的政治理念，效果出奇得好，改變共和黨城市的移民議題輿論風向；反觀紐約市長亞當斯(Eric Adams)等民主黨城市的市長，依法不得不接納這些無證客，不僅收容所爆滿，也讓民主黨市長頻籲聯邦政府出手解決問題。

紐約的民主黨長期政治顧問阿茲特(George Arzt)說：「(無證客轉送計畫)確實影響紐約市長及其政策，民主黨人希望在不惹惱永久居民的前提下協助移民。」 

這股緊張情勢延燒至芝加哥，該市市長強森(Brandon Johnson)本月宣布造訪邊境協助應對相關情況，隨後取消行程，改口優先處理市內挑戰。

移民政策研究所(Migration Policy Institute)資深研究員奇契帝(Muzaffar Chishti)說：「若非艾伯特的移民轉送計畫，民主黨主政的藍州與城市不會感受到移民危機，歷史學者肯定會記下這筆。」

去年10月到今年8月截止，德州邊境官員經手11萬名非法移民，其中40%已獲准入美，而今艾伯特採取更大膽的作為，修改州法，將非法自墨西哥入境視為州罪，允許州警逮捕跨越邊界格蘭河的所有人，包括尋求庇護者。 

德州參議會本月通過法案，此案仍待眾議會批准；移民律師指出，這項法律違背聯邦政府在制定移民政策方面先發制人角色。

德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為墨境...
德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為墨境大批非法移民準備跨越格蘭河。（Getty Images）

非法移民 無證客 德州

上一則

無證客攜兒童住紐約庇護所 每隔60天須重新申請

延伸閱讀

德州擬禁止強制打新冠疫苗 業界批

德州擬禁止強制打新冠疫苗 業界批
華府副市長新上任 聚焦復甦市區建設

華府副市長新上任 聚焦復甦市區建設
在紐約演說談無證客 艾伯特成先知

在紐約演說談無證客 艾伯特成先知
德州丟包無證客 洛市接納759人

德州丟包無證客 洛市接納759人

熱門新聞

圖為甫獲得美國公民身分的人們參加宣誓典禮。(歐新社)

移民局推新工具「E-COA」 可線上變更地址

2023-10-12 22:34
美國前總統川普放話再當選將擴大對穆斯林國家的旅行禁令、暫緩難民安置計畫，並大舉掃蕩支持聖戰士的人。(Getty Images)

川普放話當選擴大穆斯林旅行禁令 加碼審查移民意識形態

2023-10-17 00:51
德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為厄瓜多非法移民帶著小孩跨越格蘭河。（路透）

德州「大膽提案」州警可逮越界無證客

2023-10-19 23:55
11月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

11月移民排期 親屬及職業移民各項原地踏步

2023-10-06 17:21
大批移民正徒步跨越美墨邊境格蘭德河上的國際大橋，準備進入德州。(路透)

甚至奉行川普手法 邊境移民施政已成拜登最大潛在負債

2023-10-08 23:58
申辦美國護照費時的情形仍未改善。國務院提醒民眾最好在出國旅遊前的六個月就申請，以免延誤。(美聯社)

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

2023-09-23 22:13

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感