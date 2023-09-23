我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

耶魯、哈佛是「學術空殼」共和黨菁英回頭批常春藤母校

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

編譯盧炯燊／綜合23日電
申辦美國護照費時的情形仍未改善。國務院提醒民眾最好在出國旅遊前的六個月就申請，以免延誤。(美聯社)
申辦美國護照費時的情形仍未改善。國務院提醒民眾最好在出國旅遊前的六個月就申請，以免延誤。(美聯社)

隨著新冠疫情緩和以及各國重新開放，民眾的報復性外遊導致申領護照驟然激增，2023年，美國人申辦護照的數量創下歷史新高，處理時間自然也更長。國務院建議民眾在外遊或護照到期前六個月就要申辦護照。

國務院發言人說，在2022財年共發出創紀錄的2200萬本護照，預計在9月30日結束的2023財年，將會打破這個紀錄。

國務卿布林肯今年3月曾在國會作證說，護照申請量「史無前例」，正常來說申請量會隨著季節的變化而改變，其中以3月到夏季末達到高峰，然而現在基本上全年都是高峰期。

現在辦理普通護照需要10到13周，另外還需要一個月的郵寄時間。

面對申辦護照時間漫長，國務院發言人希望民眾在準備外遊前做好規畫，尤其是一些不能退款的旅遊計畫，更要做好護照辦理，至少在外遊或護照到期前六個月就要申請新護照。

目前申領普通護照規費是130元，若是首次申請還須額外支付35元接受費(acceptance fee)。

若有急事而趕不及在正常時間內取得護照時，可以額外支付60元申請護照加急處理，在七至九周內取得。

在新冠疫情爆發之前，加急護照只需要二到三周時間，常規護照處理需時六至八周，國務院希望在年底前恢復到這個時限。

不過這還只是包括印刷在內的護照的處理時間，郵寄所需的一個月時間另計。

若有需要，可額外支付19.53元郵寄加急服務，一到兩天內可寄到，此外還可以向美國郵局(USPS)購買國內快遞(Priority Mail Express)服務，更快發送護照。

在某些情況下，民眾能夠進一步加快申領過程，其中包括生死攸關的事情，這適用於未來三個工作天之內出國且符合緊急情況的人。

美國護照的效期一般為10年，若是16歲以下者有效期為五年。

國務院 疫情 布林肯

上一則

冬天將至 芝安置無證客 簽2900萬合約搭帳棚

延伸閱讀

美加碼資助海地打擊幫派 促安理會授權安全特派團

美加碼資助海地打擊幫派 促安理會授權安全特派團
美駐加大使暗指：加拿大有五眼聯盟情資背書 才控印度當局謀殺

美駐加大使暗指：加拿大有五眼聯盟情資背書 才控印度當局謀殺
加國控印度特務殺錫克教領袖 美表態籲合作調查

加國控印度特務殺錫克教領袖 美表態籲合作調查
習近平回信飛虎隊老兵：美中應該也必須和平共處

習近平回信飛虎隊老兵：美中應該也必須和平共處

熱門新聞

圖為無證移民試圖越過鐵絲網的阻隔和國民兵阻攔，越過美墨邊境，進入美國。(Getty Images)

疫情後無證客不減反增？被驅逐後無懲罰 他們多次闖關

2023-09-21 22:29
申辦美國護照費時的情形仍未改善。國務院提醒民眾最好在出國旅遊前的六個月就申請，以免延誤。(美聯社)

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

2023-09-23 22:13
圖為一名人道團體成員(右)向三名剛穿越邊界入境亞利桑納州的移民提供飲水和零食。(美聯社)

美墨偷渡「有攻略」？ 蛇頭上網賣1萬元

2023-09-04 23:18
百多位民主黨國會議員聯名致函拜登政府，要求全力善待無證客。圖為來自委內瑞拉的馬拉維帶著女兒布蘭德雅，在芝加哥警局臨時設立的收容站安身。(美聯社)

103眾議員促拜登助無證客工作 籲擴大實施「暫時保護」

2023-09-11 23:55
從墨西哥穿越格蘭德河的一家人，母親用外套當護墊正拉著兩個孩子越過德州邊境的鐵絲網。8月進入美國的非法入境的家庭無證客人數再創新高。(Getty Images)

9.1萬人被捕 非法入境家庭移民破紀錄 連2個月增加30%

2023-09-01 23:32
德州政府設置在美墨邊境格蘭德河上的障礙浮球鏈，以阻攔跨越河面偷渡進入美國的無證移民。(美聯社)

嚇阻無證客的障礙球鏈 德州法官裁決須移除

2023-09-09 21:29

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金