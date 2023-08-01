我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

為來美不惜犯險 穿越巴拿馬原始叢林人數創新高

中央社／巴拿馬市31日綜合外電報導
今年1到7月穿越連接巴拿馬和哥倫比亞的「達連隘口」（Darien Gap）人數創歷史新高。圖為7月9日一群移民在等待穿越隘口。（路透）
今年1到7月穿越連接巴拿馬和哥倫比亞的「達連隘口」（Darien Gap）人數創歷史新高。圖為7月9日一群移民在等待穿越隘口。（路透）

今天公布的數據顯示，今年1到7月穿越連接巴拿馬和哥倫比亞的「達連隘口」（Darien Gap）人數創歷史新高，且儘管近期加大遏止力度，人數在7月仍呈現遽增。

達連隘口位於巴拿馬與哥倫比亞邊境處，由大片未開發沼澤和森林構成。

路透報導，根據巴拿馬公共安全部的資料，今年1到7月共有24萬8901人穿越達連隘口，已超過2022全年24萬8284人的紀錄，其中大多數人目的是來美國。

今年1到7月穿越連接巴拿馬和哥倫比亞的「達連隘口」（Darien Gap）人數創...
今年1到7月穿越連接巴拿馬和哥倫比亞的「達連隘口」（Darien Gap）人數創歷史新高。圖為7月9日一群移民走過隘口。（路透）

資料顯示，7月記錄到的越境人數最高，有5萬2530人踏上這段危險旅程，較6月增加77%。這些人主要來自委內瑞拉、海地和厄瓜多。

法新社指出儘管危險重重，巴拿馬和哥倫比亞邊境265公里長的達連隘口仍成為移民從南美洲來美國的關鍵要道。穿越達連隘口沿途有野生動物、河流及犯罪集團，後者會搶劫或向移民強索錢財後引導他們穿越。

儘管美國、巴拿馬及哥倫比亞在4月展開一項為期2個月的行動盼遏止非法移民，但從哥倫比亞穿越叢林進入巴拿馬的人數仍持續上升。

巴拿馬公安部長皮諾（Juan Manuel Pino）警告，到今年底時穿越達連隘口的人數恐達40萬人。

由於有許多死亡數未通報，巴拿馬有關單位也不知道穿越達連隘口時死於茂密叢林的確切人數。

今年到目前走這條危險路線者已有超過10萬人是來自委內瑞拉，另有約3萬3000名海地人、2萬5000名厄瓜多人及8500名中國人。

皮諾7月稍早時表示雖然雨季已開始，移民人數仍較往年激增。

移民官員沙拉維亞（Maria Saravia）在發表新數據的記者會說，今年穿越叢林的人裡有20%是未成年人，這當中更有51%未滿5歲。

聯合國警告穿越這段密林的移民恐置身疾病、暴力、性侵、人口販運等風險。

非法移民 性侵 聯合國

上一則

H-1B簽證將第2輪抽籤遞補缺額 尚未公布時間

延伸閱讀

哥倫比亞總統兒子被捕 檢察總長：涉洗錢、非法致富

哥倫比亞總統兒子被捕 檢察總長：涉洗錢、非法致富
女足世界盃／哥倫比亞抗癌少女凱塞多 率飛天小女警2連勝

女足世界盃／哥倫比亞抗癌少女凱塞多 率飛天小女警2連勝
女足世界盃／哥倫比亞2比1踢贏德國 暫居H組首位

女足世界盃／哥倫比亞2比1踢贏德國 暫居H組首位
日本防衛省：中俄第三次海上聯巡 共10艦穿越宗谷海峽

日本防衛省：中俄第三次海上聯巡 共10艦穿越宗谷海峽

熱門新聞

聯邦法官推翻拜登總統已執行10周的庇護政策。（Getty Images）

遏止邊境移民潮初見成效 拜登新政策遭法官喊停

2023-07-26 01:06
8月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

8月移民排期 親屬及職業移民各項有進退

2023-07-13 12:06
今年1到7月穿越連接巴拿馬和哥倫比亞的「達連隘口」（Darien Gap）人數創歷史新高。圖為7月9日一群移民在等待穿越隘口。（路透）

為來美不惜犯險 穿越巴拿馬原始叢林人數創新高

2023-08-01 02:17
泛美公路連接南北美洲的唯一斷點「達連隘口」，對於被稱為「走線者」的偷渡客來說，有如地獄。圖為來自委內瑞拉的無證移民，拖家帶口涉水走過隘口。(路透)

穿越險惡叢林 拉美「達連隘口」成為走線人地獄

2023-07-22 23:46
國土安全部將自10日起實施新措施，允許哥倫比亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯部分符合資格的移民合法入境美國，以阻止他們非法入境。圖為一些滯留在美墨邊境的無證移民。(路透)

國安部寄邀請 中美洲移民10日可「團圓入境」10萬人受惠

2023-07-08 23:23
加拿大自16日起，向所有持美國H-1B簽證的外國人提供工作許可證，讓他們可以在沒有工作的情況下移居加國。圖為邁阿密市的美國公民暨移民服務局辦公室。(美聯社)

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

2023-07-15 23:18

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了