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中駐美使館：十年簽因疫情無法入境 可申請補償

世界新聞網／輯
中國駐美國大使館官網6月22日公告。（取材自中國駐美國大使館官網）
中國駐美國大使館官網6月22日公告。（取材自中國駐美國大使館官網）

許多在美華人的中國十年簽在過去三年多受到新冠疫情防控影響，無法使用，希望能獲得補償。對此，中國駐美國大使館22日下午在官網發布公告指出，持有於2020年3月28日之前簽發的多年多次簽證美國公民，其簽證受到疫情影響在2020年3月28日至2023年3月14日間失去入境功能者，可申請補償。

根據該公告，符合上述資格者可申請補償，但若是在2020年3月28日以後已獲得新發多年多次簽證者，則不補償。而若選擇補償者，使領館提供免費辦理三年多次簽證；放棄補償者，使領館將審發新的十年多次簽證，正常收費。

以下是中國駐美國大使館官網公告全文：

自2023年3月15日起，中國政府對外國人赴華簽證及入境政策作了進一步調整，其中2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證已經恢覆使用。近期，有申請人詢問10年多次有效簽證因疫情影響，有近3年時間（2020年3月28日至2023年3月14日）無法使用，中國駐美國使領館能否給予補償。現就該問題說明如下：

一、持有中國駐外簽證機關於2020年3月28日之前按雙邊互惠協定簽發的多年多次簽證的美國公民，其簽證因疫情原因於2020年3月28日至2023年3月14日間臨時失去入境功能，可申請補償。

但2020年3月28日以後已獲發新的多年多次簽證或境內居留許可的，則不再對原多年多次簽證予以補償。

二、申請人在簽證到期失效後可自願選擇是否辦理補償。選擇補償的，使領館免費辦理3年多次簽證。選擇放棄的，使領館為申請人審發新的10年多次簽證，正常收費。

三、補償簽證按正常簽證申請流程和材料要求申辦。

四、為做好相關工作，中國駐美使領館自即日起不再受理10年多次簽證有效期在半年以上的同類簽證申請。當事人可待簽證到期失效後自願選擇是否辦理補償。

簽證 疫情 美國公民

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