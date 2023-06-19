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40多家跨國企業集力 承諾訓練並雇用25萬歐洲難民

編譯季晶晶／綜合18日電
41家跨國企業19日承諾訓練並雇用25萬歐洲難民。(美聯社)
41家跨國企業19日承諾訓練並雇用25萬歐洲難民。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）報導，包括亞馬遜、思科、埃森哲、萬豪國際酒店、希爾頓、星巴克、美體小鋪和工作場所體驗和設施管理公司ISS在內的41家跨國企業，周一公開承諾，要為歐洲25萬多名難民提供工作、培訓，以及推薦工作機會。這項承諾將在未來三年內兌現。

由300多家公司組成、致力於協助難民的全球商業聯盟Tent  Partnership for Refugees在巴黎舉辦商業峰會，趕在國際難民日（6月20日）之前做出誓言。

ISS多元包容部門主管Margot Slattery表示，「有錢有工作能幫助難民獲得一點尊嚴，感覺到自己有貢獻。他們有事可做較能融入社會」。這讓難民的生活不必純粹仰賴新國家提供的社會福利，同時，有助支付他們與家鄉親友保持聯繫時需要的手機和網路服務費，或能寄錢和包裹回鄉。

這些公司的承諾適用全球各國難民，但人數在去年激增逾500萬的烏克蘭難民特別受到關注。

有多家公司過去一年已在歐洲招聘或培訓難民。例如，ISS自去年3月以來，已在歐洲雇用500名難民，大多數是烏克蘭女性。該公司周一承諾，歐洲業務會再多雇1000名難民，並為所有國家的難民提供培訓、技能提升和發展機會。

計畫直接雇用的公司包括：亞馬遜將雇用至少5000名難民；希爾頓和萬豪各自承諾招進1500人； Teleperformance計畫接受至少500名難民。其他做出招聘承諾的還有愛迪達、黑石、英國石油、凱悅、Ipsos、歐萊雅、諾華、百事可樂、輝瑞，以及卡夫亨氏。

一些公司做出具體的培訓承諾。例如，思科將為1萬名難民提供烏克蘭語的程式設計和網路安全訓練課程。然後經過思科的人才庫匹配系統，將難民與思科的工作進行聯結。

這是Tent Partnership自2016年成立以來規模最大的承諾。 但幫助25萬名難民只覆蓋了一小部分需外力馳援的人。聯合國難民事務高級專員辦事處估計，全球難民人數目前接近3500萬，有1200多萬人在歐洲。這些數字不包括數百萬未獲難民身分、被迫流離失所者。

烏克蘭 亞馬遜 星巴克

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