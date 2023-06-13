無證客申請庇護屢遭墨西哥官員勒索 手機App預約喊停

無證客依美國規定使用手機，線上申請政治庇護，未料成為墨國官員索賄的目標。圖為無證客本月1日在靠近加州聖地牙哥的墨國境內，使用App向美方申請政治庇護。(美聯社)

美聯社報導，用手機 CBP One智慧手機應用程式(App)申請庇護 預約的無證移民，反成了墨西哥 官員勒索對象的事件迭出後，拜登政府宣布，德州拉雷多(Laredo)停用手機App申請庇護預約；不過美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)並未解釋為何決定停用手機App。

尋求庇護移民告訴美聯社，有使用手機App預約政庇者，在墨西哥新拉雷多(Nuevo Laredo)遭當地官員勒索金錢，否則就要居留他們，讓他們錯過庇護預約時間。

拉雷多的人道主義團體指出，已經向美國海關與邊境保護局發出警告，指出墨西哥方的入境點已經遭到某些團體的控制；新拉雷多充斥著販毒集團鬥爭和其他問題，根本不是如墨西哥政府所聲稱，是中美洲和其他地區民眾，尋求逃離暴力的安全之地。

來自委內瑞拉的29歲阿爾瓦雷斯 (Rafael Alvarez) 指出，他6月抵達新拉雷多後，所有旅行文件隨即遭機場墨西哥移民官員扣押，其中就包括CBP One預約確認電子郵件的列印副本，並要他支付約57元。阿爾瓦雷斯回憶指出，他們會私底下告訴你，要你把錢放到信封中交給他們。

阿爾瓦雷斯指出，墨西哥官員威脅要居留他們到他們錯過預約時間；拒絕給錢的阿爾瓦雷斯最終獲釋，但與他一起被關押的五名俄羅斯人則是支付了約290元，且官員原本要求雙倍的金額，但他們表示沒有那麼多錢才作罷。

阿爾瓦雷斯說，他的委內瑞拉朋友在5月底達新拉雷多後，也得花錢贖回他們的文件。

繼美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令結束後，大批尋求庇護湧入墨西哥邊境城市，等待取得的移民面試預約；儘管拜登政府開闢新移民途徑，但多數人的命運在很大的程度上，仍取決於是否能用CBP One預約到面試時間。

政府表示，會維持每天開放1250個預約，並將拉雷多的航班時刻重新分配給美墨邊境沿線的其他七個過境點。