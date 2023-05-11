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湧大量無證客 邊境州求解法 亞利桑納籲宣布緊急狀態

記者顏伶如、編譯陳韻涵／即時報導
趁強制遣返令失效的最後一天，大批無證客11日在美墨邊界湧進美國。圖為一對母子11日在躍過較淺的格蘭德河，進入德州艾爾帕索市。(美聯社)
趁強制遣返令失效的最後一天，大批無證客11日在美墨邊界湧進美國。圖為一對母子11日在躍過較淺的格蘭德河，進入德州艾爾帕索市。(美聯社)

新冠疫情發生後實施三年多的美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令11日晚間結束之前，美墨邊境已經出現湧入大量無證移民的危機。今日美國報(USA Today)報導，位於邊境地帶的各州如今開始自行尋求解決辦法，處理方式則以軍事管理及人道主義雙管齊下；德州艾爾帕索(El Paso)官員呼籲無證移民自首，無證客則苦惱下一步該怎麼走。

拜登總統已在10日預告在11日結束之後，會出現一段時間的混亂。目前確實出現各州緊急應變的情況。

來自古巴、委內瑞拉及中美洲國家的無證移民，從美墨邊境非法入境的人數創下新高。共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)派出戰術部隊在邊境地區加強巡邏，攔截偷渡客。

德州艾爾帕索市(El Paso)原本是無證客的熱門棲身之處，但現在卻變成美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)與移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)鎖定「加強執法」(targeted enforcement)的地點。

報導指出，移民官員說，聯邦機關查緝行動原訂9日展開，但難民權益倡議人士則說，狀況發展令人混淆。到了10日，數百名無證移民已經出面自首，但倡議人士說，自首之後是否可以獲得申請庇護的合法管道，還是會遭到立即驅逐出境，目前無法確知。

民主黨籍亞利桑納州州務卿霍布斯(Katie Hobbs)8日宣布推出解決無證客人潮的因應計畫，但未透露太多細節，僅表示公共安全、交通運輸以及收容安置等層面的實際需求量，仍有待進一步掌握。她說，土桑(Tucson)的移民安置中心都已經額滿。

尤馬(Yuma)市長尼可爾斯(Douglas Nicholls)11日在記者會上說，大批無證移民12日就會被釋放到尤馬，聯邦政府應該立即採取行動，宣布進入緊急狀態。

尼可爾斯說：「現在是總統應該宣布全國進入緊急狀態的時候。」他表示，已經寫信給拜登總統要求提供資源。

尼可爾斯表示，海關與邊境保護局打算12日釋放141名無證移民到附近地區，其中91人就在尤馬，還說這些人已經通過背景調查。他說：「我們活在害怕當中，但總統卻完全沒幫忙我們。」

大批無證客11日自墨西哥湧入美境，一群渡過格蘭德河的無證客在德州艾爾帕索市等候邊...
大批無證客11日自墨西哥湧入美境，一群渡過格蘭德河的無證客在德州艾爾帕索市等候邊界巡邏員的處理。(Getty Images)

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