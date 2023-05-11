湧大量無證客 邊境州求解法 亞利桑納籲宣布緊急狀態

趁強制遣返令失效的最後一天，大批無證客11日在美墨邊界湧進美國。圖為一對母子11日在躍過較淺的格蘭德河，進入德州艾爾帕索市。(美聯社)

新冠疫情發生後實施三年多的美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令11日晚間結束之前，美墨邊境已經出現湧入大量無證移民 的危機。今日美國報(USA Today)報導，位於邊境地帶的各州如今開始自行尋求解決辦法，處理方式則以軍事管理及人道主義雙管齊下；德州 艾爾帕索(El Paso)官員呼籲無證移民自首，無證客 則苦惱下一步該怎麼走。

拜登總統已在10日預告在11日結束之後，會出現一段時間的混亂。目前確實出現各州緊急應變的情況。

來自古巴、委內瑞拉及中美洲國家的無證移民，從美墨邊境非法入境的人數創下新高。共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)派出戰術部隊在邊境地區加強巡邏，攔截偷渡客。

德州艾爾帕索市(El Paso)原本是無證客的熱門棲身之處，但現在卻變成美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)與移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)鎖定「加強執法」(targeted enforcement)的地點。

報導指出，移民官員說，聯邦機關查緝行動原訂9日展開，但難民權益倡議人士則說，狀況發展令人混淆。到了10日，數百名無證移民已經出面自首，但倡議人士說，自首之後是否可以獲得申請庇護的合法管道，還是會遭到立即驅逐出境，目前無法確知。

民主黨籍亞利桑納州州務卿霍布斯(Katie Hobbs)8日宣布推出解決無證客人潮的因應計畫，但未透露太多細節，僅表示公共安全、交通運輸以及收容安置等層面的實際需求量，仍有待進一步掌握。她說，土桑(Tucson)的移民安置中心都已經額滿。

尤馬(Yuma)市長尼可爾斯(Douglas Nicholls)11日在記者會上說，大批無證移民12日就會被釋放到尤馬，聯邦政府應該立即採取行動，宣布進入緊急狀態。

尼可爾斯說：「現在是總統應該宣布全國進入緊急狀態的時候。」他表示，已經寫信給拜登總統要求提供資源。