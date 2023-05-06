非公民工作許可 12參議員致函拜登促各州放行

美國邊防人員4月30日在對剛自墨西哥華雷斯市的無證客，進行搜身檢查。(美聯社)

12名民主黨籍聯邦參議員 5日聯名致函拜登 總統，要求允許各州自行給無證非公民工作許可，在指定行業工作以填補勞工短缺。

這封由伊利諾州聯邦參議員、民主黨黨鞭德賓(Dick Durbin)牽頭，獲得11名參議員聯署的信件已送交拜登。信中指美國多個行業正面對嚴重的勞動力短缺問題，他們引用經濟學者的說法，美國在新冠疫情爆發兩年多的期間內減少大量移民 ，造成整個勞動力流失近半工人。

信中指出，各州領導人紛紛要求實行移民改革以滿足他們州的勞動力需求，是並不令人奇怪，因為沒有這些改革，一些企業肯定要關門大吉，至於未獲准許而獲雇用的工人，則會面對工資被壓低、工作條件惡劣等風險。

這些參議員說，不少從南部邊境過來的移民，已準備好、有能力及願意協助美國的勞動力需求，然而由於移民制度的法律及其他障礙，許多人始終難以找到工作。

他們指出，在目前的移民法下，尋求庇護的無證移民必須等待六個月才能獲工作許可，加上處理時間長，整個申請過程接近一年；至於遭截獲拘留獲釋的無證移民，則可即時申請工作許可。

聯署信指出，國會的行動姍姍來遲，未有給這些無證移民提供途徑以取得合法身分，而且不大可能及時填補勞動力所需。

他們認為，國土安全部可以根據具體情況，給尋求庇護的無證移民簽發釋放文件，除滿足人道主義需求，也符合美國重大公共利益。

他們又說，在疫情期間實施，以公共健康為由驅逐無證移民的美國法典第42卷(Title 42)的規定將於5月11日結束，預計到時會有更多無證移民湧至，正好符合各州的勞動力需求，若允許這些州自行採取合法、有序及高效的計畫，給予工作許可參與某些指定行業，將為所有美國人帶來巨大的公共利益。