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全球最危險偷渡路「達連棧道」攀高山、越雨林只為美國夢

編譯徐薏茹／綜合16日電
從哥倫比亞一個海邊小鎮出發，最後到達巴拿馬下奇基托，沿途危險，是主要的偷渡路徑，被稱為「達連棧道」。美國、巴拿馬與哥倫比亞在11日宣布將展開60天專案行動，阻止這條路的偷渡。圖為一群委內瑞拉無證客沿著棧道，正進入巴拿馬。(美聯社)
從哥倫比亞一個海邊小鎮出發，最後到達巴拿馬下奇基托，沿途危險，是主要的偷渡路徑，被稱為「達連棧道」。美國、巴拿馬與哥倫比亞在11日宣布將展開60天專案行動，阻止這條路的偷渡。圖為一群委內瑞拉無證客沿著棧道，正進入巴拿馬。(美聯社)

「達連棧道」(Darién Gap)是連接中美洲與南美洲的一片雨林，這裡地處偏遠、未開通道路，地勢崎嶇多山，卻也是最受歡迎、最危險的偷渡路徑之一，每年有上萬名無證移民長途跋涉通過達連棧道前往美國，一路上面臨無數危機，忍受挨餓與痛楚，只為實現他們的美國夢。

去年增2倍 25萬人走過

受到經濟與人道危機促使，2022年約有25萬人穿越達連棧道，幾乎是前一年的兩倍，更是2010年至2020年年平均水平的20倍。根據巴拿馬當局數據，2023年的早期數據顯示1月至3月期間穿過達連棧道的人數是去年1萬3791人的六倍，多達8萬7390人。

無論這趟旅程是多麼艱辛與不易，穿越這條道路追尋美國夢的移民人潮仍不間斷。

CNN團隊徒步跋涉70哩

有線電視新聞網(CNN)的一組採訪團隊2月徒步跋涉近70哩，採訪移民、嚮導、當地居民與政府官員，探究如此多人冒險踏上達連棧道的原因。

通過這條路線耗時五日，從哥倫比亞一個海邊小鎮出發，先穿越農村社區，接著攀上一座陡峭的山，再切過充滿泥濘、林木茂密的雨林與河流，最後到達巴拿馬下奇基托(Bajo Chiquito)一個政府營運的營地，移民在此轉往其他中心，之後繼續往北前進。

達連棧道受到不法集團控制，他們從高度組織化的走私業務賺取數以百萬元計的暴利。

移民是不法集團的新商品，甚至可能比毒品更好賺，這些「人類包裹」可以自行移動，競爭對手不會試圖偷竊搶奪這些「包裹」；每個移民必須支付至少400元才能進入達連棧道，還得自行承擔所有的風險。CNN估算，人口走私貿易為不法集團每年賺進上千萬元。

3國聲明將提供合法新路

美國、巴拿馬及哥倫比亞政府11日宣布將推出60日的活動，旨在終結非法移民穿越達連棧道，三國表示這一路線導致死亡與剝削，讓不法集團賺取巨額利潤；聯合聲明表示將為上萬移民與難民提供合法且彈性的新道路，但並未詳細說明該如何實行。

美國國務院一名高級官員拒絕透露不法集團的收入數據，僅回答「這絕對是巨額生意，但這一生意不考量安全、痛苦或福祉，只是為了牟利、移動人口。」

從哥倫比亞一個海邊小鎮出發，最後到達巴拿馬下奇基托，沿途危險，是主要的偷渡路徑，...
從哥倫比亞一個海邊小鎮出發，最後到達巴拿馬下奇基托，沿途危險，是主要的偷渡路徑，被稱為「達連棧道」。美國、巴拿馬與哥倫比亞在11日宣布將展開60天專案行動，阻止這條路的偷渡。圖為一群委內瑞拉無證客沿著棧道，涉水進入巴拿馬。(美聯社)

非法移民 國務院 毒品

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