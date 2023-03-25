偷渡新招 2古巴移民搭滑翔翼加發動機 飛越90哩抵佛州

兩名古巴人利用一架動力滑翔翼飛過90哩寬的海峽，平安降落在佛州西嶼國際機場。(美聯社)

當局消息指出，兩名古巴移民 25日上午乘著安裝發動機的滑翔翼在佛羅里達州西礁島國際機場 (Key West International Airport)降落，隨後被當局拘留。

門羅郡(Monroe County)警長辦公室派遣人員到該機場，此前機場官員已經先抵達現場。根據警長辦公室消息，這兩名古巴移民於當地時間上午約10時30分左右降落機場，之後由邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)拘留，他們將在馬拉松市(Marathon)接受後續程序處理。

當局表示沒有接收到有人受傷的相關通報。

事件發生後，警長辦公室及海關及邊境保護局(CBP)首席巡邏探員史洛沙(Walter Slosar)在網路上分享滑翔翼的照片影像。

CBP發言人回應「美國廣播公司新聞網」(ABC News)的提問時提到史洛沙的推特帳號，作為此事的消息來源。

門羅郡警長辦公室發言人林哈德特(Adam Linhardt)向ABC News表示：「古巴移民以各種方法抵達美國，通常是臨時代用的自製船艇。這次不是一個典型的事件，但也並非完全罕見的事件。」

自稱航空迷的基韋斯特當地人費拉拉(Chris Ferrara)告訴ABC News，當時他正在附近駕駛高爾夫球車，聽到盤旋在上方的滑翔翼引擎發出清楚的聲響，「我抬頭看見後馬上就曉得它不應該出現在那裡。」

當地的一名飛行員龐特科沃(Nick Pontecorvo)向地方電視台Local 10 News表示他在空中發現滑翔翼，「這很驚人，要在海上飛行90哩，尤其是這樣的風，這需要很大的勇氣。」

目擊者對於這兩名駕駛滑翔翼的古巴人能安全著陸感到驚奇，費拉拉說：「假如有飛機靠近，他們就必須轉向，否則就是飛機得轉向。」

此時正值古巴移民人數激增之際，數千人透過海路渡過90多哩的佛羅里達海峽抵達美國。