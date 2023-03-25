我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台宏斷交2小時 中國火速宣布與宏都拉斯建交

30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

偷渡新招 2古巴移民搭滑翔翼加發動機 飛越90哩抵佛州

編譯徐薏茹／綜合25日電
兩名古巴人利用一架動力滑翔翼飛過90哩寬的海峽，平安降落在佛州西嶼國際機場。(美聯社)
兩名古巴人利用一架動力滑翔翼飛過90哩寬的海峽，平安降落在佛州西嶼國際機場。(美聯社)

當局消息指出，兩名古巴移民25日上午乘著安裝發動機的滑翔翼在佛羅里達州西礁島國際機場(Key West International Airport)降落，隨後被當局拘留。

門羅郡(Monroe County)警長辦公室派遣人員到該機場，此前機場官員已經先抵達現場。根據警長辦公室消息，這兩名古巴移民於當地時間上午約10時30分左右降落機場，之後由邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)拘留，他們將在馬拉松市(Marathon)接受後續程序處理。

當局表示沒有接收到有人受傷的相關通報。

事件發生後，警長辦公室及海關及邊境保護局(CBP)首席巡邏探員史洛沙(Walter Slosar)在網路上分享滑翔翼的照片影像。

CBP發言人回應「美國廣播公司新聞網」(ABC News)的提問時提到史洛沙的推特帳號，作為此事的消息來源。

門羅郡警長辦公室發言人林哈德特(Adam Linhardt)向ABC News表示：「古巴移民以各種方法抵達美國，通常是臨時代用的自製船艇。這次不是一個典型的事件，但也並非完全罕見的事件。」

自稱航空迷的基韋斯特當地人費拉拉(Chris Ferrara)告訴ABC News，當時他正在附近駕駛高爾夫球車，聽到盤旋在上方的滑翔翼引擎發出清楚的聲響，「我抬頭看見後馬上就曉得它不應該出現在那裡。」

當地的一名飛行員龐特科沃(Nick Pontecorvo)向地方電視台Local 10 News表示他在空中發現滑翔翼，「這很驚人，要在海上飛行90哩，尤其是這樣的風，這需要很大的勇氣。」

目擊者對於這兩名駕駛滑翔翼的古巴人能安全著陸感到驚奇，費拉拉說：「假如有飛機靠近，他們就必須轉向，否則就是飛機得轉向。」

此時正值古巴移民人數激增之際，數千人透過海路渡過90多哩的佛羅里達海峽抵達美國。

古巴 機場 移民

上一則

美加邊境無證客創新高 美逮82非法移民 遣送德州

延伸閱讀

美加邊境無證客創新高 美逮82非法移民 遣送德州

美加邊境無證客創新高 美逮82非法移民 遣送德州
加國人口成長創66年新高 移民成主力

加國人口成長創66年新高 移民成主力
連刺同學114刀 佛州青少年判囚終身

連刺同學114刀 佛州青少年判囚終身
加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%

加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%

熱門新聞

4月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

4月移民排期 職業移民中國出生第四優先倒退三年多

2023-03-22 12:42
拜登總統伉儷23日晚扺達加拿大首都渥太華訪問，美加兩國在拜登抵達前達成協議，可拒絕經由對方入境的無證移民。(美聯社)

美加達協議 可拒絕由對方入境的無證移民

2023-03-23 20:48
兩名古巴人利用一架動力滑翔翼飛過90哩寬的海峽，平安降落在佛州西嶼國際機場。(美聯社)

偷渡新招 2古巴移民搭滑翔翼加發動機 飛越90哩抵佛州

2023-03-25 23:09
黎保利律師與人在中國大陸的趙先生連線分享辦案的過程

鬥智鬥勇 黎保利律師成功為華裔建築工人跌傷成功索賠逾400萬

2023-03-03 11:39
現行措施允美墨邊界無證移民獲得迅速釋放，被聯邦法官叫停。圖為旅客在墨國提璜納準備進入美國。(歐新社)

美墨邊境偷渡客迅速獲釋 聯邦法官裁定停止

2023-03-11 23:30
美墨邊境不時傳出偷渡客被「丟包」的消息，墨西哥當局5日又發現一輛被遺棄在高速公路旁的貨櫃卡車，裡面竟塞下多達343人、其中103人甚至是無人陪伴的未成年人。（路透）

慘遭司機丟包 墨西哥當局查獲偷渡卡車「塞滿343人」

2023-03-06 22:02

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴