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無證客激增 移民積案「逾200萬件」創新高

編譯潘勛／綜合4日電
邊界當局去年在美墨邊境逮捕案件數達220萬，其中約半數數獲准留在美國尋求庇護或其他保護。圖為在美墨邊界外等候的無證移民。(美聯社)
邊界當局去年在美墨邊境逮捕案件數達220萬，其中約半數數獲准留在美國尋求庇護或其他保護。圖為在美墨邊界外等候的無證移民。(美聯社)

依聯邦數據，移民法官雖然審理移民申請案的結案速度目前快於以往，但歷年來累積的陳案，總件數已超過200萬件，創下歷史紀錄。

華爾街日報(WSJ)報導，按雪城大學「交易式紀錄取用結算中心」(TRAC)集纂的官方數據，拜登政府加快整頓官方處理無證客的程序，改善移民法庭，故由大約600名移民法官組成的移民法庭處理移民案件的速度加快。

政府這個會計年度始於去年10月1日，到今年1月底，法官已結案17萬2180件，按這個速度，這個會計年度止可處理約50萬件。司法部指出，上個會計年度，法官結案約31萬2000件，其中約三分之一以遞解令收尾，另三分之一案件為審前駁回。駁回之發生，可能是移民官員沒準備好書面，供審理得以進行。

上個會計年度，逾3萬6000名移民申請庇護成功，或以其他許可方式留在美國。申請庇護失利的移民，一般都被勒令離開美國。

移民法庭積案首度超過100萬件是在川普時代的2019年，此後大增約100萬件，目前累積約210萬件。

移民法庭的職責在判定庇護申請是否應允，還有決定是否把無許可而生活在美國境內的其他移民遞解出境。

依今年迄今已新提出的庇護申請，還有移民來到南方邊境人數持續攀高，TRAC把移民法庭今年的積案數估為增加100萬。

「美國移民律師協會」(American Immigration Lawyers Association)資深理事葛列格‧陳(Greg Chen)談到法庭積案大增時表示，以當前體制的運作，積案是更大的挑戰。協會曾提出幾項建議，俾改善並加速移民法庭，包括更多庇護申請人能在法院體制外申請庇護。

邊界巡邏隊去年沿美墨邊境逮捕案件數達220萬，那些人當中，約半數數獲准留在美國尋求庇護或其他保護。自去年10月以來，創史上紀錄的移民繼續非法跨越邊界，並已提出32萬9380件新的庇護案。WSJ報導，今年1月非法由南方入境人數，掉到去年12月之半數，原因在政府祭出額外的執法手段。

移民 庇護 美墨邊境

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