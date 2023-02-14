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3月移民排期 職業移民中國出生有進有退

記者張筠／華盛頓即時報導
3月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）
3月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

國務院14日公布2023年3月移民排期，職業移民各項有退有進，親屬移民各項沒有變化，除第二優先2-A類無需排期，其他各項原地踏步；職業移民中國出生第四優先特殊人員和宗教人士都倒退四個多月，而第三優先(非技術勞工類)和第五優先都有大幅前進；職業移民非中國出生多項無需排期。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進六個多月，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(特殊人員)倒退四個多月；非中國出生也倒退四個多月；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心前進三個多月，非中國出生兩項均有名額，無需排期。

移民 勞工 國務院

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