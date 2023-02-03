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川普零容忍政策 近千位移民孩童尚未與家人團聚

川普零容忍政策 近千位移民孩童尚未與家人團聚

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
圖為無證客湧向德州艾爾帕索美墨邊界，尋求庇護。(美聯社)
圖為無證客湧向德州艾爾帕索美墨邊界，尋求庇護。(美聯社)

國土安全部（Department of Homeland Security）今天表示，還有近1000名在前總統川普（Donald Trump）執政期間試圖入境美國時被迫與雙親分開的孩童，迄今尚未跟家人團聚。

法新社報導，現任總統拜登（Joe Biden）2021年1月上任後，矢言要盡快取消川普對非法移民採取所謂的「零容忍」（zero tolerance）作法，這項政策導致數以千計的孩童在跨越美國南方邊界後，被迫與父母分離。

國土安全部今天指出，為了促成這些孩童跟家人團聚而設立的工作小組，迄今已確認有3924名孩童於川普執政4年期間被迫與家人分開，其中2926人已經回到家人身邊。

國土安全部的聲明補充道：「998名孩童等著跟家人團聚…其中148人已經在進行程序，還有183個家庭已被委託外包的非政府組織通知有機會團圓。」

工作小組召集人、國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）今天說，「我們的重要工作還未完成」。

川普2017年就任第1年，他的政府提出把移民孩童與雙親分開的構想，以作為阻止非法移民的方式，那是他在競選時的重要政見。

「零容忍」政策2018年4月正式上路，那讓美方可以對任何非法穿越美國與墨西哥邊界的人提起刑事訴訟，導致父母親會在無法帶著孩子的情況下立即被監禁。

由於相關法律訴訟和公眾的強烈反對，甚至川普所屬的共和黨也不支持，迫使川普政府在2018年6月終止這項政策。

但實際上，川普政府持續運用另一項法規拆散移民家庭，這項規定允許讓無證的移民父母在犯下嚴重罪行時被逮捕和驅逐出境。

川普 非法移民 國土安全部

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