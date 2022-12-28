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平安夜把無證客丟包華府挨批 德州長嗆白宮偽善總司令

編譯潘勛／綜合28日電
德州州長艾伯特反批白宮是「偽善總司令」，坐視邊界無證客亂象而不顧。(美聯社)
德州州長艾伯特反批白宮是「偽善總司令」，坐視邊界無證客亂象而不顧。(美聯社)

德州在平安夜載無證移民到華府丟包，同時有人被丟在副總統賀錦麗官邸門口，挨白宮批評，德州州長艾伯特(Greg Abbott)反擊，指白宮之舉是「危險可恥的噱頭」、「白宮滿是一群偽善之徒，帶頭的是偽善總司令」；州政府之舉是紓緩邊界社區遭無證移民蹂躪、壓得喘不過氣的壓力。

華盛頓時報(Washington Times)報導，德州州長辦公室27日發布聲明，指拜登總統、「邊界沙皇」賀錦麗真該加緊努力、善盡聯邦政府的邊界維安之責，這件事兩人一直沒做好。

自4月以來，德州已載8700多名無證客到華府丟包，艾伯特的發言人表示，此舉是想喚起全國對邊界危機的注意，替人滿為患的邊界城鎮減輕壓力。

白宮砲轟德州的動作是「野蠻、危險、可恥的噱頭」，不啻「政治把戲，什麼建樹都沒有，只令人命陷於險境」。白宮進一步表示，仍願意與任何人共事，不分共和黨、民主黨，造出真正的解方，例如拜登總統上任第一天，就送交國會的方案，廣泛改革移民及邊界安全問題。

艾伯特辦公室表示，無證移民情願選擇去華府；他們登車前，有提供多種語文的免責聲明書給他們，無證移民簽字同意行程的目的地；無證客經聯邦政府處理並釋放，把他們「倒」入德州邊境城鎮如艾爾帕索(El Paso)，其程度空前未有，因為拜登造出的危機，艾爾帕索最近還宣布進入緊急狀態。

這場鬧劇發生時，最高法院27日才判決，川普時代、通稱「美國法典第42卷」(Title 42)的政策，讓聯邦政府碰到疫情，得以更快預防移民穿越邊境，或者令他們待在原地，仍然有效。

川普政府治下，2020年11月近九成穿越邊界的無證客都遭驅逐。

福斯新聞網表示，拜登政府一直不願動用42卷，今年11月被驅逐的無證客不到三成；相形之下，聯邦政府每月逮捕、釋放數萬人到全國社區，很多人是在德州，而地方政府表示，他們已窮於因應。

這批無證客11月被德州用長途大巴士載到費城後丟包，以抗議聯邦對邊界亂象放手不管。...
這批無證客11月被德州用長途大巴士載到費城後丟包，以抗議聯邦對邊界亂象放手不管。(美聯社)

德州 移民 白宮

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驅逐無證移民 大法官5：4裁定繼續實施

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