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美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

編譯徐榆涵／即時報導
亞利桑納州日前傳出正在美墨邊界建築高牆，結果遭拜登政府提告，根據最新法院文件指出，亞利桑納同意拆除邊界高牆。(美聯社)
亞利桑納州日前傳出正在美墨邊界建築高牆，結果遭拜登政府提告，根據最新法院文件指出，亞利桑納同意拆除邊界高牆。(美聯社)

亞利桑納州日前傳出正在美墨邊界建築高牆，結果遭拜登政府提告，根據最新法院文件指出，亞利桑納州同意拆除邊界高牆，預計將在明年1月4日之前全數拆除。

根據21日聯邦和亞利桑納州當局達成的協議，亞利桑納州將在明年初拆除圍牆以及所有相關設施。協議指出，「為了不對美國的土地、財產、自然資源造成損害，亞利桑納州將在2023年1月4日之前，拆除所有之前架設的雙層貨櫃和相關設備等構成高牆的材料。」

亞利桑納州共和黨籍州長杜希（Doug Ducey）8月簽署一項行政命令，指示政府機構縮小邊境漏洞，稱「亞利桑納州已經夠了，拜登政府在邊境安全問題上缺乏急迫感是怠忽職守。」

聯邦政府上周對杜希政府提起訴訟，稱這些貨櫃是在聯邦土地上非法建造。美國農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）則抨擊邊界高牆是「對大眾和在該地區工作的人都造成了安全上的威脅，並嚴重破壞公共土地」。

杜希的發言人表示，在聯邦政府同意認真考慮建立永久圍牆之前，貨櫃只是一種臨時的權宜之計，稱「我們從聯邦政府得到的跡象表明，這種情況正在發生。遲到總比未到好，但他們終於站出來做了亞利桑納州和全國其他地方希望他們做的工作。」

亞利桑納州 聯邦政府 拜登

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