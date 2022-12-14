我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

合法移民疫後反彈 今年增73%發出50萬張簽證 中國排第7

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

合法移民今年大增73%…50萬張簽證發出 中國人第7多

記者張聲肇／即時報導
新冠疫情造成的移民驟減已成過去，美國合法移民人數明顯反彈。圖為紐約市政廳舉辦公民入籍 。(記者顏嘉瑩／攝影)
新冠疫情造成的移民驟減已成過去，美國合法移民人數明顯反彈。圖為紐約市政廳舉辦公民入籍 。(記者顏嘉瑩／攝影)

美國政府在2022會計年度發出的移民簽證幾達50萬張，顯示新冠疫情造成的移民驟減已成過去，合法移民人數明顯反彈。

9月30截止的會計年度中，國務院發出49.3萬張海外移民簽證，比2021會計年度大增73%，比疫情來襲前的2019會計年度也多出7%。

要獲得美國的永久居留權，最主要的條件是有原已在美的親屬或雇主贊助，另一管道是抽籤，也可透過難民接納法規，來到美國。有資格抽「移民」籤的，通常是在美國代表性較低的國家的人民；難民是指全球各地想逃離戰爭或迫害的人。

2022會計年度獲得美國移民簽證最多的前10國是墨西哥、多明尼加共和國、菲律賓、印度、古巴、越南、中國、薩爾瓦多、牙買加和孟加拉；其中，美國公民的眷屬、子女與父母獲得21.2萬張移民簽證，這類簽證沒有數額或國家上限。15.7萬張發給美國公民與永久居民的家人，這類簽證每年限額22.6萬張。

移民簽證和觀光、短期工作及其他「暫時」簽證不同，持有人抵達美國後，可以永久居留、工作，成為永久居民或所謂的「綠卡」持有人，日後也可申請歸化，成為公民。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)從國務院獲悉的初步統計顯示，2020會計年度發出24萬526張永久移民簽證，數量大減的主因是疫情期間不少美國駐外領使館暫時關閉，川普政府另外以疫情造成經濟衝擊為由，禁止對某些地區核發移民簽證。

獨立智庫移民政策研究所分析員格拉特（Julia Gellat）說，移民簽證數反彈回升，絕大因素是避疫限制措施逐漸解除，駐外使領館處理移民作業恢復到疫前水準，「不過，我認為拜登政府也很認真處理移民問題。」

拜登總統上任後不但取消川普時代的諸多簽證限制措施，還下令有關單位移除合法移民的種種障礙。國務院負責簽證事務的副助理國務卿史達夫（Julie Stufft）說，增雇領務人員後，移民申請積案減少了30%；她說，核發移民簽，主要考量是要確定申請人全家有能力到美國讀書和工作。

移民 簽證 疫情

上一則

合法永久居民 別怕公共負擔審核

延伸閱讀

摩洛哥等非洲領袖心繫世界盃 拜登貼心當省話一哥

摩洛哥等非洲領袖心繫世界盃 拜登貼心當省話一哥
美宣布全面投資非洲 拉攏盟友力抗北京影響力

美宣布全面投資非洲 拉攏盟友力抗北京影響力
拜登簽署保障同婚法案 辛蒂露波演唱True Colors

拜登簽署保障同婚法案 辛蒂露波演唱True Colors
美前情報官：拜登須停止在烏助長「打不贏的」代理戰爭

美前情報官：拜登須停止在烏助長「打不贏的」代理戰爭

熱門新聞

政府預定月底解除避疫封閉措施，屆時南部邊境湧入的無證移民將更多。圖為邊境巡邏隊在美墨邊界攔下的中美洲移民。(Getty Images)

月底將解封 白宮喊話國會再給30億處理南境湧入移民

2022-12-10 22:10
連日有大批無證移民排隊湧入美國，圖為無證移民排隊等著進入美國。(美聯社)

移民禁令將失效 每天上千無證客湧進德州

2022-12-12 20:52
新冠疫情造成的移民驟減已成過去，美國合法移民人數明顯反彈。圖為紐約市政廳舉辦公民入籍 。(記者顏嘉瑩／攝影)

合法移民今年大增73%…50萬張簽證發出 中國人第7多

2022-12-14 22:28
拜登政府正考慮推出減少美墨邊界移民人數的計畫。圖為大量無證移民12日試圖越過美墨邊境，進入德州境內。(路透)

邊界移民申請庇護人數 拜登政府擬減少

2022-12-13 23:39
2022年入籍美國的移民雖然創下90萬人新高，但華人入籍者卻減少了20%。（Getty Images）

今年94萬移民入籍美國 近15年最多 但華人少了20%

2022-12-02 22:03
國務院16日公布12月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

12月移民排期 職業移民多項出現排期

2022-11-16 12:52

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久