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移民禁令將失效 每天上千無證客湧進德州

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移民禁令將失效 每天上千無證客湧進德州

編譯孫梁／綜合12日電
連日有大批無證移民排隊湧入美國，圖為無證移民排隊等著進入美國。(美聯社)
連日有大批無證移民排隊湧入美國，圖為無證移民排隊等著進入美國。(美聯社)

在美國以防疫為由限制庇護和驅趕移民政策將於21日失效之際，連日有大批移民湧入美國，一個1000多人的移民大篷車隊11日從德州艾爾帕索(El Paso)越境，為數月來進入美國的第二波大規模移民潮。

紐約時報報導，艾爾帕索是德州西部最大的入境關口，移民大規模湧入給聯邦移民部門造成沉重壓力，也使貧窮的邊界城市艾爾帕索捉襟見肘。為尋求庇護移民服務的非營利組織表示，移民太多，許多人12日擠在街頭和巴士站等候處理。巴士站附近公寓的一位居民說，五名移民住在他家，另外三人睡在他的貨車裡。天氣太冷，他們沒有衣服和食物，大巴士把他們送進城裡就走了。

單10月有5.3萬人進入艾爾帕索

最近數月從艾爾帕索地區入境的移民遽增，僅10月就有5萬3000人，比美墨邊界其他任何地區都多，今年跨越美墨邊界的移民近240萬，創下紀錄。

大篷車隊的移民在墨西哥獲得臨時合法身分，可在墨自由旅行180天。墨西哥邊界城鎮一個人權組織說，墨國契瓦瓦州(Chihuahua)政府用19輛大巴將1100名移民送到與艾爾帕索相鄰的墨國邊界城市華雷茲(Juarez)，一路上有警察護送。出資租賃大巴的墨國政府說，這些移民無論如何都要往北走。

但移民在華雷茲沒有停留很久，11日下午4時開始集體越境，徒步過河，途中還有數百人加入。

報導指出，大篷車隊的移民來自中南美洲國家和海地，其中大部分是尼加拉瓜人。受外交因素制約，美國以公衛藉口驅逐他們的能力有限，墨西哥不接納他們，拜登政府也無法派出遣返飛機。因此，絕大多數尼加拉瓜人被捕後，或是被戴上追蹤裝置短期假釋，或是送入拘留中心，數日後也被釋放。

獲釋的移民最終都要在移民法庭面臨遣返程序，邊界巡邏隊也可簽發逮捕令和確定出庭日期，但每個移民的處理時間至少兩小時，造成大量積壓。

艾爾帕索9月每天都有上千人越境，有時一天達2000人，導致全市不堪重負。直至最近，艾爾帕索出錢用大巴將1萬4000個移民送到北方和東部地區，其中1萬人被送到紐約。

川普政府制定了防疫為由的限制庇護和驅趕移民政策，法院下令拜登政府繼續執行，但這項政策將於21日失效，如何因應大規模的移民將是拜登政府面臨的挑戰。

移民 拜登 墨西哥

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