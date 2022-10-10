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身份問題遲遲未解 1萬多名阿富汗難民寄望政治庇護

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身份問題遲遲未解 1萬多名阿富汗難民寄望政治庇護

記者顏伶如／即時報導
圖為2021年8月美軍去年匆匆撤離阿富汗，少數可以逃離的民眾來到美國。 (Getty Images)
圖為2021年8月美軍去年匆匆撤離阿富汗，少數可以逃離的民眾來到美國。 (Getty Images)

哥倫比亞廣播公司(CBS)10日報導，根據未公布政府統計報告，美軍撤離阿富汗後獲准臨時在美安置的1萬7400名阿富汗難民，由於國會遲遲沒能通過身份合法化的法案，後來紛紛把希望寄託在向美國政府提出庇護申請或特別移民簽證(Special Immigrant Visa，SIV)。

美國支持的阿富汗政府2021年8月年垮台後，美國匆忙將美國公民及永久居留權者、第三國人士及曾經協助美軍的阿富汗人緊急撤離，由於時間倉促，絕大多數被重新安置在美國的阿富汗人，都沒有完成移民申請程序，也沒有取得合法居留身份的管道，只是在中東或歐洲地區軍事基地通過背景調查後，獲得美方以人道考量暫時允許入境並停留美國。

報導指出，國土安全部統計數據顯示，美軍撤離阿富汗以來的過去一年間，累計有8萬8000多名從當地撤離的阿富汗人，搭乘國務院安排專機抵達美國，其中將近90%獲准假釋(parole)，得以在美停留兩年。拜登政府要求國會通過法案為阿富汗難民身份問題解套，讓阿富汗難民取得申請綠卡的合法管道。

今年8月，民主、共和兩黨國會議員共同推出「阿富汗調整法案」(Afghanistan Adjustment Act)，內容規定阿富汗難民通過進一步背景調查後，將有資格申請永久居留權。然而，部分共和黨籍國會議員以背景調查可能出現漏洞為由反對法案，讓「阿富汗調整法案」始終未能通過。共和黨陣營也已表明，如果今年11月期中選舉奪回國會多數席次，將不會以「赦免」方式處理移民問題。

哥倫比亞廣播公司取得未曝光的國土安全部統計資料顯示，由於法案在國會卡關，美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)截至今年10月2日，已經收到8200名阿富汗難民的庇護申請。

報導指出，國會曾於2021年要求移民局，收到阿富汗難民的庇護申請必須在5個月內處理完成，但實際上絕大多數申請案件卻未處理完畢。截至10月2日為止，阿富汗難民的庇護申請案中，約有2460件已經核准通過，2件遭到拒絕。

另外，統計數據顯示，曾經對美軍提供援助而符合特別移民簽證申請資格的阿富汗難民，曾有9200人已向移民局提出綠卡申請。截至10月2日為止，移民局已核准其中的1500件，共計17件遭到駁回。

阿富汗難民倡議聯盟「阿富汗撤離」(AfghanEvac)會長、退役空軍范狄維爾(Shawn VanDiver)指出，20世紀曾有匈牙利躲避蘇聯迫害、古巴逃亡人士、西貢淪陷等前例，「這是國會第一次沒有通過法案」。他說，這些阿富汗人在長達20年期間與美軍站在一起，「我們曾對他們做出承諾說，他們可以來美國落實美國夢」。

美軍去年匆匆撤離阿富汗，少數可以逃離的民眾來到美國。圖為2021年8月飛抵華盛頓...
美軍去年匆匆撤離阿富汗，少數可以逃離的民眾來到美國。圖為2021年8月飛抵華盛頓杜勒斯機場的家庭。(Getty Images)

阿富汗 移民局 庇護

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