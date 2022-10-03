佛州送走無證客又迎回 以時薪15元協助清理颶風災區

媒體報導，被德州用巴士載到紐約市的無證移民現在紛紛前往佛州，以時薪15元的報酬協助風災後的善後清理。圖為這些無證客8月抵達紐約後走下巴士。(路透)

為「抗議」聯邦政府對無證移民 的寬鬆政策，佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)將無證客 送往他口中所謂「對無證客友善的州」，然而面對伊恩颶風(Ian)肆虐，又有大批離開佛州 的無證移民回到佛州，以時薪15元的報酬協助進行災後復原。

紐約郵報報導，麻州與紐約1日出現許多載有無證移民的大卡車，部分乘客表示他們正在前往佛州；一名來自委內瑞拉的37歲無證客莫雷諾(Javier Moreno)說：「他們希望我們去佛州協助災後重建，聽說是時薪15元，此外還有加班費及每天15元的伙食津貼；我想去那裡，因為我們這些無證移民在紐約很難找到能餬口的工作。」

莫蘭諾補充道，一名叫做「卡蜜拉」(Camila)的女士向他們提供了這項工作，但只知道她「來自某個機構」，不清楚其他像是她來自哪裡或她替誰工作等更進一步的細節。

目前尚不清楚是誰決定將送出去的無證客再度請回協助災後清理工作，具體要請多少人也尚未可知。一名貨車司機說：「今天晚上我要開車把這些人都送去佛州，但我不確定有多少人已經出發或準備出發，也不知道後續還有沒有貨車會來載人過去」；報導指出，他們從該名司機得到了要求該名貨車司機送人到佛州的公司的聯繫方式，但沒有人接聽。

無證移民本身也不清楚究竟是誰請他們去佛州；一名無證客說：「我們是群組中發現這個工作機會的，幾乎所有人都決定要去，但不知道是誰要我們過去的」；一名55歲的無證移民范努托(Joseph Venuto)表示，這兩天每天大約都有30人前往佛州。

聯邦緊急事務管理署(FEMA)、紐約市政府都否認有任何將無證客送到佛州協助救災的計畫，佛州官員則沒有回覆媒體詢問。