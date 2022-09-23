我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繼拜登之後 歐盟主席在聯大演說：支持台海穩定

俄羅斯持續入侵烏克蘭 聯合國安理會成員「強力譴責」

共和黨州長將移民北送令選民反感 全美僅1/3支持

編譯周芳苑／綜合23日電
德州聖安東尼奧一批無證移民被安排載到麻州瑪莎葡萄園釋放。(美聯社)
德州聖安東尼奧一批無證移民被安排載到麻州瑪莎葡萄園釋放。(美聯社)

路透/益普索(Reuters/Ipsos)23日公布的民調顯示，全美僅三分之一民眾支持共和黨籍州長以航班或巴士將移民送往他州，包括半數共和黨和六分之一民主黨人；這表示共和黨南方州州長致力將移民北送恐令選民反感，不如預期。

可能參選2024年總統的佛州州長德桑提斯等共和黨領導人認為，其移民政策及提案將激勵核心支持者在11月8日期中選舉中投共和黨候選人一票，藉此重拾國會主控權。

民調顯示，受訪者在移民議題上意見嚴重分歧，即使同一政黨內也是如此；僅約半數民主黨受訪者同意放寬移民，共和黨人高達五分之四不同意。

近幾個月來，共和黨籍州長大肆宣稱將數千名移民以搭巴士或搭機方式送往民主黨主政地區，共和黨受訪者中，53% 支持、29%反對，民主黨則是16%支持、55%反對， 整體是29%支持、40%反對。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)11 月將競選連任， 4月約遣送1萬1500名移民到華盛頓、紐約和芝加哥，同為共和黨籍的亞利桑納州州長杜希(Doug Ducey)遣送1800多名移民到華盛頓。

在路透/益普索民調中，45% 受訪者(包括 63% 民主黨和 31% 共和黨人士)認為，州長運送移民是非法販運。

這項民意調查透過網路進行，共1005名成人回應。

共和黨 移民 民主黨

上一則

佛州載運無證客專機包機公司 為共和黨金主

延伸閱讀

佛州載運無證客專機包機公司 為共和黨金主

佛州載運無證客專機包機公司 為共和黨金主
紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態

紐約設難民帳篷安置無證客 兩黨籲進入緊急狀態
無證客被騙往麻州葡萄園?將調查是否涉誘拐

無證客被騙往麻州葡萄園?將調查是否涉誘拐
前任官員：川普想挑殺人犯、性侵犯載往民主黨執政城市

前任官員：川普想挑殺人犯、性侵犯載往民主黨執政城市

熱門新聞

來自德州的長途巴士上月10日帶來一批委內瑞拉的無證客，抵達紐約市巴士總站。(Getty Images)

無證客被送到紐約 女移民自殺 紐市長轟德州長：你的錯

2022-09-20 00:31
南部邊境州德州，近日不斷將無證移民往東北州送，例如送到華府或紐約。（Getty Images）

邊境城鎮壓力大…德州監視畫面：1晚逾500無證客湧入

2022-09-16 22:28
德州州長從8月起就將一批批的偷渡客送紐約。（路透）

德州送來無證客 紐市轉送佛州「送他們去想去的地方」

2022-09-16 00:14
德州聖安東尼奧一批無證移民被安排載到麻州瑪莎葡萄園釋放。(美聯社)

共和黨州長將移民北送令選民反感 全美僅1/3支持

2022-09-23 22:12
10月移民排期。（資料來源：國務院 製表：記者張筠）

10月移民排期 中國出生職業移民多項前進 投資移民倒退

2022-09-07 17:52
國土安全部(DHS)8日敲定一項新的「公共負擔」(public charge)規定，其中明確表明DHS在做出移民身分決定時，不會將申請者使用醫療保險、營養補助或住房津貼列入考慮範圍。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

新規出爐 使用公共福利不會影響綠卡申請

2022-09-08 12:54

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力