無證客集體越河偷渡遇急流 美墨邊境已9死

無證移民冒險渡過美墨邊界格蘭德河，遇急流至少造成九人死亡，圖為今年5月無證客結伴渡過格蘭德河的資料照片。(美聯社)

德州 與墨西哥的界河格蘭德河(Rio Grande river)因連日暴雨造成水位暴漲，一批無證移民 冒險越境時遇溺，兩國邊境人員3日最少尋獲九具屍體，預料死亡人數還會增加。

國家氣象局(NWS)表示，格蘭德河本周初的水位約為3呎，在連日暴雨後，水位在1日上漲至5呎，水流速度更是平時的五倍，但大批無證移民仍冒險越河，引發美墨邊境 近期最致命的溺水事件之一。

海關及邊境保護局(CBP)人員已在德州格蘭德河伊格爾帕斯(Eagle Pass)找到六具屍體，墨西哥方面也已找到三具，雙方人員現仍在找尋其他遇溺者。

CBP聲明指出，美方從河中救出37人，另拘留16人，而墨方則拘留了39人。

聲明沒有說明這些無證移民來自哪些國家，也沒有提供相關救援和搜索信息，德州地方當局曾參與搜救，也沒回應。

伊格爾帕斯的德爾里奧地區(Del Rio)一帶，已成為非法越境最繁忙的通道， 僅7月份，邊境人員已在該處截阻近5萬次，許多偷渡家庭帶有小孩，主要來自委內瑞拉、古巴及尼加拉瓜。

德爾里奧區沿格蘭德河，長約245哩，該區水域特別危險，因為水流快且變化極大，即使擅泳者，過河也是一項挑戰。CBP上月曾發出聲明，指稱從去年10月到今年7月，已在該段水域發現200多具無證移民的屍體。

自聯合國國際移民組織(International Organization for Migration)2014年開始紀錄美墨邊境死亡數字以來，今年有可能成為最多人死亡的一年。該組織統計，2014年迄今已超過4000人死亡，通常死於脫水或溺水。今年6月是有記錄以來死亡人數第四多的月份，有138人死亡。

除溺水外，酷暑期間藏身卡車內越境也是死亡原因之一。今年6 月，德州聖安東尼奧(San Antonio)一條小路上，就發現有53名無證移民在一輛拖車內活活熱死，成為美國歷來移民偷渡最致命事件。