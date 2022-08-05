德州、亞州包車送無證客到東岸 促拜登對邊境危機負責

無證移民在華府下車後，站在街頭，背景可見到國會大廈的屋頂。(路透)

德州 州長艾伯特(Greg Abbott，共和黨)與亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey，共和黨)都宣布，以巴士載運無證移民前往哥倫比亞特區及紐約市，藉此督促拜登 總統與民主黨籍市長對邊境危機負起責任，並抗議聯邦政府解除新冠肺炎疫情時代限制移民入境的緊急公衛命令。

拜登去年1月就任以來，矢言推翻許多前朝對非法移民 的強硬政策。

11月將面臨連任壓力的艾伯特自4月以來，已遣送超過6000名非法移民到華府，反制拜登對移民寬容的政策；艾伯特說，紐約市長亞當斯(Eric Adams)會提供新來者住宿等服務；無獨有偶，杜西也表示，他會跟進艾伯特的作法，送1000名移民前進華盛頓。

市長亞當斯(Eric Adams)的發言人萊維(Fabien Levy)5日表示，德州州長「把人當作政治棋子」，形容艾伯特的作為是「德州可憎且令人為難的污點」。萊維表示，紐約將持續「敞開雙臂歡迎庇護尋求者，也籲請(聯邦)資源協助我們。」

華府市長包瑟(Muriel Bowser)7月要求國防部派國民兵處理「日益漸嚴重的人道危機」，5日已遭國防部拒絕；包瑟表示，這是華府首次要求國民兵動員遭拒。

第一輛巴士5日載著約50位移民抵達曼哈頓中城的紐新航港局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)，這些無證移民來自玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、宏都拉斯和委內瑞拉。

Grannies Respond組織的志工在車站協助沒有親屬的無證客取得該市資源，一名志工說：「大多數人沒有任何人可以協助，他們不知道要去哪裡，所以我們將他們帶去收容所。」

來自哥倫比亞的一家四口流落布朗士的收容中心，28歲的拜倫(Byron)與雷狄(Leidy)表示，他們在哥倫比亞首都波哥大找不到工作而選擇離開。

雷狄帶著7歲與13歲的孩子一同來美，她說：「現在入境美國比較容易，以前帶著孩子來很難。」

雷狄表示，親屬原本希望他們在紐約認識的親友可以收留他們，但這個計畫泡湯了，「他們說可以幫我們找到棲身之處，而非流落街頭，我們才來的」。