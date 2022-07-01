我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

53無證移民命喪貨櫃 官員：聯結車過檢查站時已藏身

編譯郭宣含／綜合1日電
走私移民造成53人死亡的聯結車司機薩莫拉諾，恐面臨死刑。圖為薩莫拉諾駕駛大卡車經過海關檢查站。(ABC電視截圖)
走私移民造成53人死亡的聯結車司機薩莫拉諾，恐面臨死刑。圖為薩莫拉諾駕駛大卡車經過海關檢查站。(ABC電視截圖)

美聯社報導，匿名官員表示，日前因走私人口造成53人死亡的聯結車，在通過海關與邊境保護局(CBP)檢查站時，已有無證移民躲藏在後方高溫的貨櫃中，目前不清楚這些無證移民藏身貨櫃多久，以及檢查站是否有幹員前去詢問。

這項發現引發人們重新關注，從墨西哥到加拿大邊界、沿路約110個公路檢查站的幹員，是否能有效發現車上有人非法入境美國。

美聯社報導，該輛走私移民的聯結車駛經德州邊界城市拉雷多(Laredo)，並通過該市東北方26哩、位於35號州際公路的檢查站。

匿名官員表示，該車27日在聖安東尼奧(San Antonio)被發現時，車上有73人，後來共有53人死亡；目前不清楚檢查站幹員當時是否攔下司機詢問，或該車是否一路暢行無阻。

該輛聯結車45歲司機薩莫拉諾(Homero Zamorano Jr.)30日首次出席聖安東尼奧聯邦法庭，他在約五分鐘聽審中僅以「是」和「否」簡短回答；法官為他指派一名聯邦公辯律師和第二名律師，因為走私人口罪恐面臨死刑，法官下周將決定他是否符合保釋資格。

拉雷多區檢查站鄰近邊界，位處最繁忙之一的公路上，如果每輛車都遭攔下詢問，恐阻礙貿易和造成交通塞車；CBP官員稱檢查站不完美，但仍是僅次於邊界的第二道防護，他們也坦言，幹員必須兼顧執法利益與商貿交通往來。

亞利桑納州前CBP人員維拉利爾(Roy Villareal)表示，各檢查站的車流量和人員配置不一，幹員通常只有五至七秒的時間決定是否要質問司機，「最後很難確認是否發現犯罪，很難說執法效力是否為100%、50%或10%」。

德州州警宣布，他們將依州長艾伯特(Greg Abbott)命令，自行對聯結車檢查；不過目前不清楚德州政府會攔下多少車臨檢。

德州公共安全部門發言人奧利瓦雷茲(Christopher Olivarez)表示，未來檢查會更嚴格。

德州 移民 CBP

上一則

德州53人殞命悲歌：非法移民逃離赤貧的死亡之旅

延伸閱讀

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄
紐時：羅訴韋德案推翻後 德州貧窮婦女生孩子誰養？

紐時：羅訴韋德案推翻後 德州貧窮婦女生孩子誰養？
德州再傳偷渡客慘劇 涉案司機躲查緝釀車禍 4死3重傷

德州再傳偷渡客慘劇 涉案司機躲查緝釀車禍 4死3重傷
德州西部旱災嚴峻 恐破2011年紀錄

德州西部旱災嚴峻 恐破2011年紀錄

熱門新聞

德州邊界發現大批無證移民悶死在貨櫃拖車裡，大批警車和救護車趕到現場。(美聯社)

偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存

2022-06-27 23:13
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)

德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑

2022-06-29 00:03
受各原因趨勢，移民不惜經歷極其危險的偷渡路線嘗試去到理想的國家。圖為一群主要來自尼加拉瓜的非法移民，今年5月20日試圖橫渡格蘭德河進入德州。(美聯社)

快看世界／移民悲劇頻出 這4條偷渡線路世上最危險

2022-06-30 12:23
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

2022-06-28 21:38
國土安全部規範移民及海關執法局搜捕無證移民的指南，已遭聯邦法官封殺。(美聯社)

逮無證客新指南 法官認定違法：國安部無自由裁量權

2022-06-27 00:02
拜登政府官員正在等待最高法院的裁決，希望允許當局結束置移民人身安全於高風險的「留在墨西哥」政策。圖為一群移民涉水穿越葛蘭德河進入美國境內 。(美聯社)

「留在墨西哥」政策川規拜隨 首見尋求庇護者試圖自殺

2022-06-27 22:33

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久

駕駛人要為俄烏戰爭忍多久高油價？拜登：要多久就多久
撞上突開轎車門 騎滑板車華婦遭貨車輾斃

撞上突開轎車門 騎滑板車華婦遭貨車輾斃