德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)

德州 當局28日表示，共有51名無證移民 在載運他們的聯結車高溫下被棄於聖安東尼奧(San Antonio)附近的路上後死亡；市府員工27日聽到呼救聲後，揭發這起死亡人數最多的移民走私慘劇，聯結車駕駛與另兩名涉案人已遭逮捕。

德州聯邦眾議員庫威亞(Henry Cuellar)表示，這輛卡車曾通過德州拉雷多(Laredo)的邊境巡邏隊檢查站，但不清楚無證客當時是否在卡車內。

目前尚不清楚所有無證客的祖籍國，以及他們被拋棄在路邊多久；但美聯社報導，墨西哥外交關係部北美處長阿爾瓦雷斯(Roberto Velasco Álvarez)表示，至少22人來自墨西哥，七人來自瓜地馬拉，兩人來自宏都拉斯。當局表示，死者有39名男性，21名女性。

在歐洲訪問的拜登總統28日稱此案令人心碎，譴責人口販子唯利是圖相當可恥，德州州長艾伯特(Greg Abbott)則怪罪拜登政府的「邊界開放」移民政策。

墨西哥和中南美洲移民的家屬焦急聯繫其親友之際，德州貝克薩爾郡法官沃爾夫(Nelson Wolff)28日表示，聖安東尼奧聯結車遭拋棄後，現場發現46具移民遺體，另五人送醫後逝世，多數死者為男性。

美聯社報導，聖安東尼奧的國土安全調查局(HSI)代理調查專員賴瑞比(Craig Larrabee)表示，這是美國移民走私事件中死亡人數最多的慘劇。

送醫者包括4名孩童

聖安東尼奧警長麥曼納斯(William McManus)表示，一名市府員工27日下午在聖安東尼外郊聽到聯結車內傳來呼救聲，才發現車內可怕景象。

數小時後，地上便擺滿屍袋；16名倖存者被送醫治療，包括四名孩童；院方表示，他們的身體燙到無法觸摸，且出現脫水、嚴重中暑和虛脫等高溫相關病症，隨後五人陸續死亡，有些人狀況危急。

聖安東尼奧市長尼倫伯格(Ron Nirenberg)表示：「可怕程度超越過去任何事件，而且很遺憾這是一起可預防的悲劇。」

拜登表示此事件「可怕、令人心碎」，他說：「剝削弱勢者圖利相當可恥，蹭這起悲劇的政治熱度也同樣可恥，我的政府會繼續盡力阻止人口販子和走私犯，不讓他們利用這些尋求跨越邊界以入境美國的移民。」

德州州長艾伯特將此事歸責於拜登政府，指其邊界放任政策造成如此慘劇；而預計11月將與艾伯特爭奪州長選舉的民主黨籍對手歐洛克(Beto O'Rourke)則抨擊，艾伯特的邊境政策是在「盡是作秀」。