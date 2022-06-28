我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

世說新聞╱這麼加油有打折 每加侖竟可減1元

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

編譯洪毅郭宣含／綜合報導
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)

德州當局28日表示，共有51名無證移民在載運他們的聯結車高溫下被棄於聖安東尼奧(San Antonio)附近的路上後死亡；市府員工27日聽到呼救聲後，揭發這起死亡人數最多的移民走私慘劇，聯結車駕駛與另兩名涉案人已遭逮捕。

德州聯邦眾議員庫威亞(Henry Cuellar)表示，這輛卡車曾通過德州拉雷多(Laredo)的邊境巡邏隊檢查站，但不清楚無證客當時是否在卡車內。

拜登控人口販子「唯利是圖」 

目前尚不清楚所有無證客的祖籍國，以及他們被拋棄在路邊多久；但美聯社報導，墨西哥外交關係部北美處長阿爾瓦雷斯(Roberto Velasco Álvarez)表示，至少22人來自墨西哥，七人來自瓜地馬拉，兩人來自宏都拉斯。當局表示，死者有39名男性，21名女性。

在歐洲訪問的拜登總統28日稱此案令人心碎，譴責人口販子唯利是圖相當可恥，德州州長艾伯特(Greg Abbott)則怪罪拜登政府的「邊界開放」移民政策。

墨西哥和中南美洲移民的家屬焦急聯繫其親友之際，德州貝克薩爾郡法官沃爾夫(Nelson Wolff)28日表示，聖安東尼奧聯結車遭拋棄後，現場發現46具移民遺體，另五人送醫後逝世，多數死者為男性。

美聯社報導，聖安東尼奧的國土安全調查局(HSI)代理調查專員賴瑞比(Craig Larrabee)表示，這是美國移民走私事件中死亡人數最多的慘劇。

送醫者包括4名孩童

聖安東尼奧警長麥曼納斯(William McManus)表示，一名市府員工27日下午在聖安東尼外郊聽到聯結車內傳來呼救聲，才發現車內可怕景象。

數小時後，地上便擺滿屍袋；16名倖存者被送醫治療，包括四名孩童；院方表示，他們的身體燙到無法觸摸，且出現脫水、嚴重中暑和虛脫等高溫相關病症，隨後五人陸續死亡，有些人狀況危急。

聖安東尼奧市長尼倫伯格(Ron Nirenberg)表示：「可怕程度超越過去任何事件，而且很遺憾這是一起可預防的悲劇。」

拜登表示此事件「可怕、令人心碎」，他說：「剝削弱勢者圖利相當可恥，蹭這起悲劇的政治熱度也同樣可恥，我的政府會繼續盡力阻止人口販子和走私犯，不讓他們利用這些尋求跨越邊界以入境美國的移民。」

德州州長艾伯特將此事歸責於拜登政府，指其邊界放任政策造成如此慘劇；而預計11月將與艾伯特爭奪州長選舉的民主黨籍對手歐洛克(Beto O'Rourke)則抨擊，艾伯特的邊境政策是在「盡是作秀」。

移民 德州 拜登

上一則

川規拜隨 非法移民抓不完

延伸閱讀

遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選

遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選
談美台貿易倡議 戴琪：探索具體方式強化雙邊關係

談美台貿易倡議 戴琪：探索具體方式強化雙邊關係
川規拜隨 非法移民抓不完

川規拜隨 非法移民抓不完
美西碼頭工人合約將到期 勞資雙方表明不會罷工或停工

美西碼頭工人合約將到期 勞資雙方表明不會罷工或停工

熱門新聞

德州邊界發現大批無證移民悶死在貨櫃拖車裡，大批警車和救護車趕到現場。(美聯社)

偷渡遇上103℉高溫 德州卡車驚現46屍體、16人倖存

2022-06-27 23:13
國土安全部規範移民及海關執法局搜捕無證移民的指南，已遭聯邦法官封殺。(美聯社)

逮無證客新指南 法官認定違法：國安部無自由裁量權

2022-06-27 00:02
美墨邊界的德州安東尼奧市27日發見至少51名無證客被熱死在卡車中，是有史以來死亡最多的無證客事件，多數來墨西哥。圖為27日晚航拍所見警方正在卡車處理屍體。(Getty Images)

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

2022-06-28 21:38
拜登政府官員正在等待最高法院的裁決，希望允許當局結束置移民人身安全於高風險的「留在墨西哥」政策。圖為一群移民涉水穿越葛蘭德河進入美國境內 。(美聯社)

「留在墨西哥」政策川規拜隨 首見尋求庇護者試圖自殺

2022-06-27 22:33
資料來源：國務院 製表：記者張筠

7月移民排期 中國出生職業第2優先前進1個月

2022-06-09 21:18
德州南區聯邦地院法官裁定，國土安全部要求優先處理對公眾或國家安全造成顯著威脅的個案，在無證移民的執法問題上「分門別類」屬違法，不應當繼續採行。圖為移民局探員逮捕一名幫派成員。(Getty Images)

拜登政府再受挫 聯邦法官裁定：無證客執法分門別類違法

2022-06-14 00:31

超人氣

更多 >
申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐