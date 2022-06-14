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拜登政府再受挫 聯邦法官裁定：無證客執法分門別類違法

編譯洪毅／綜合13日電
德州南區聯邦地院法官裁定，國土安全部要求優先處理對公眾或國家安全造成顯著威脅的個案，在無證移民的執法問題上「分門別類」屬違法，不應當繼續採行。圖為移民局探員逮捕一名幫派成員。(Getty Images)
德州南區聯邦地院法官裁定，國土安全部要求優先處理對公眾或國家安全造成顯著威脅的個案，在無證移民的執法問題上「分門別類」屬違法，不應當繼續採行。圖為移民局探員逮捕一名幫派成員。(Getty Images)

拜登政府的邊境管控措施再度受挫，德州南區聯邦地院法官提普頓(Drew Tipton)上周裁定，國土安全部在無證移民的執法問題上「分門別類」屬違法，不應當繼續採行。

全國公共廣播電台(NPR)報導，國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)去年宣布新政策，要求邊境執法機關在處理無證移民的時候，應優先處理對公眾或國安造成顯著威脅的個案，無證而在本國境內「不應當構成拘捕、驅逐的唯一理由」。

在此之前，聯邦移民及海關執法局(ICE)有權力看到任何無證移民就予以拘捕；而國安部去年的決定，是拜登政府推翻川普政府移民管控作為的主要行動之一。

此決定引來路易斯安納州及德州的反對，認為國安部此舉在阻止ICE執法；而在最新的判決中，提普頓選擇支持兩個州的主張。

政府律師在法庭上表示，此政策是基於國安部資源有限之下進行的「自由裁量權」；但是提普頓指出，國安部職員在執法時，任意使用自由裁量權、或是「優先性」等措辭，實則不為法律所認可，如果政府基於資源有限，而必須在執法上有所差異時，應得到國會授權。

提普頓在判決中決定，推翻國安部的措施應在七日後才施行，讓政府有充分機會向第五巡迴上訴法院發起訴訟；第五巡迴上訴法院對支持拜登政府的政策與否，在過去的紀錄為各半。

提普頓已有數次推翻拜登政府邊境管控政策的先例，包括100天的延長遣返令，或是國安部去年夏季頒布的執法新指引等；後者目前已在上訴法院審理中。

由於包括提普頓在內，已有多名由川普任命的路易斯安納州及德州聯邦法官、數次推翻拜登政府的移民政策，因此遭到移民權益提倡組織「川普的影子政府」的批評。

移民 拜登 邊境

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