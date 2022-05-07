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移民不足致勞動力短缺 各行業搶人 房價也上漲

移民不足致勞動力短缺 各行業搶人 房價也上漲

記者胡玉立／綜合報導
由於移民短缺，依賴移民勞工的建築業感受很深。圖為德州一個建築工地的包商。(美聯社)
由於移民短缺，依賴移民勞工的建築業感受很深。圖為德州一個建築工地的包商。(美聯社)

專家指出，美國勞動力短缺，部分原因是移民政策及步調雙雙放緩。前總統川普執政期間逐漸減少移民，加上新冠疫情讓移民程序幾乎停擺18個月，據估計，現在外來移民足足少了200萬人。勞動力短缺下，從肉類包裝到房屋建築業，都在大搶工人，進一步導致供應短缺和價格上漲；德州達拉斯地區更傳出房屋標準造價大漲15萬元。

戴維斯加州大學經濟學者佩里(Giovanni Peri) 表示，「這消失的200萬移民，是美國勞動力短缺的部分原因；短期內，我們將透過提高工資和貨品價格，來因應勞動力市場短缺的問題。」美國正面臨40年來最高通貨膨脹；勞動力不足、疫情破壞供應鏈、俄羅斯入侵烏克蘭後能源和大宗商品價格飆升，都是影響因素。

不過，倡議減少移民的移民研究中心(Center for Immigration Studies)研究員卡馬羅塔(Steve Camarota)認為，美國在拜登總統領導下，非法移民激增，將彌補疫情帶來的任何勞動力不足。研究人員表示，移民正迅速恢復到疫情前水平，但美國需要大幅加速彌補勞動力缺口。部分經濟學家預測，鑑於過去20年美國出生人數急劇下降，到2025年，潛在勞動力總體數量將開始減少。

與此同時，美國政治大環境對增加移民的興趣也在減弱中。民主黨執政迄今，並未試圖推動更多新移民來美的重大立法。蓋洛普最近民意調查還顯示，對非法移民的擔憂已達到兩年來最高水平。隨著11月黨內初選迫近，民主黨人對拜登政府試圖結束與疫情相關的庇護限制，立場也越來越分歧。

經濟學者、前小布希政府前官員、中右翼美國行動論壇(American Action Forum)主席霍爾茨-埃金(Douglas Holtz-Eakin)承認，移民政策不太可能發生變化，「雙方都鎖定這樣的基礎」。

美國從迎接外來移民態度轉變，讓德州部分企業主深感苦惱；達拉斯地區建築業主科雷亞(Joshua Correa）說，他和承包商都在努力找人，不管是石膏板工、水管工或電工皆然，工程項目因此延誤兩、三個月，「作為建築商和開發商，我們的感受很深刻，消費者也會因此付出代價。」

為彌補因勞動力短缺而增加的成本，科雷亞已將建造房屋標準價格從50萬元提高到約65萬元。他說：「移民對我們美國的勞動力非常重要，我們真的得靠它才行。」

非法移民 疫情 拜登

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