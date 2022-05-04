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放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

放寬？緊縮？移民改革議題兩黨攻防 仍是期中選舉重點

編譯柯立偉／綜合3日電
圖為德州州長不滿聯邦政府計畫取消邊界防疫趕人令，用巴士把無證移民直接送到華府以示抗議。(美聯社)
圖為德州州長不滿聯邦政府計畫取消邊界防疫趕人令，用巴士把無證移民直接送到華府以示抗議。(美聯社)

自川普總統執政末期開始，移民改革問題一直占據政壇的核心，不過兩黨對於如何解決無證移民氾濫問題的方法卻大相逕庭；不過民主黨人主導的移民改革方法兩年來卻未見成效，也遭遇多起訴訟挫折，移民改革問題顯然已成為今年期中選舉可能的議題之一。

共和黨人主張藉疫情援引美國法典42卷的公衛條款嚴鎖邊境，民主黨則傾向釜底抽薪，幫助拉丁美洲提升國民生活水準以降低移民誘因。

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)原本欲於5月23日正式解除美國法典42卷的限制，但不只聯邦法院下令暫緩，連民主黨內擔憂會造成大量無證移民湧入；聯邦政府也預計42卷終止後，每日約有1萬2000名無證移民越界。

拉美裔聯盟(LULAC)主席加西亞(Domingo Garcia)也說：「我們當然還是希望最終可以完全撤銷42卷的限制，但同時也認為，在沒有配套措施的狀況下貿然撤銷，邊境引起的混亂恐非政府所能承受之重。」

雖然如此，由於聯邦政府已表明「雖然反對，但將遵循法院禁制令」的態度，移民團體對此感到「失望」，指拜登政府違背承諾，無意解決無證移民的問題；國家移民法律中心(NILC)執行主任瑪麗蓮娜．辛凱皮(Marielena Hincapié)就說：「拜登政府本來說會立刻中止，結果現在又要再延一年多，令人深感憂慮。」

站在白宮的立場，還是希望能夠繼續推動移民改革法案，不過由於民主黨在參眾兩院都沒有明顯優勢，部分法案又需要參院60張同意票才能通過，因此部分民主黨議員希望能將移民改革法案「塞進」預算案，使共和黨人不得不同意，但最終這項擬議仍以失敗告終。

移民團體 民主黨 拜登

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