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移民人數減少75% 全美約200萬職缺找不到人

編譯柯立偉／綜合11日電
全美現在約有200萬個職缺找不到勞工，服務業和特別需要人力。(Getty Images)
全美現在約有200萬個職缺找不到勞工，服務業和特別需要人力。(Getty Images)

自從新冠疫情趨緩、經濟復甦以來，就業市場需求大增，使勞動市場完全向勞方傾斜；據統計，包含有離職考慮的職缺在內，目前全美約有200萬個職缺找不到人來做；專家表示，這與新冠疫情期間全球各地往美國移民人口減少及已在美國的移民大量返國等因素影響。

過去十年中，美國平均每年增加100萬移民，但自新冠疫情爆發開始，不只移民程序停止，許多外國人的綠卡及公民資格申請都被卡住，甚至也有為數不少已在美國境內生活的合法移民選擇返回母國，致使2020年進入美國的移民人數下降到2016年的一半，去年的移民人數更降至2016年的25%。

摩根大通基金(JPMorgan Funds)首席全球策略師凱利(David Kelly)表示：「這種下降同時反映了川普時期嚴格移民政策的影響，也反映了導致合法移民減少並讓一些已在美國定居的新移民返回母國的事實。」

事實上，美國的人口自然增加率長期低迷，勞動力缺口一直仰賴外來人口移入才獲得補充，因此疫情導致人口移動趨緩後，美國勞動力缺口勢必首當其衝，特別是醫療保健類職缺與普遍低薪的餐旅服務業從業人員；戴維斯加州大學(University of California, Davis)經濟學教授佩里(Giovanni Peri)就說：「像醫療保健領域職缺這種大量仰賴外來人口的產業，受到的影響比其他產業來的劇烈。」

據威廉姆斯學院(Williams College)經濟學教授塔拉‧華特森(Tara Watson)統計，全美至少20%的護士、25%的助理、50%的醫療機構清潔人員由移民人士擔任。

短期而言，勞動力人口的減少讓勞工有更多薪資談判籌碼，但長期而言，企業不可能在人力成本上毫無限制地大撒幣，因此勢必會加速自動化作業進程，如此又將進一步導致從業人口減少，致使無法負擔退休金；華特森教授就說：「如果勞動人口持續下滑，社保及醫保的財務前景堪憂。」

移民 疫情 加州大學

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