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偷渡船翻覆佛州外海 已撈獲1屍體 38人凶多吉少

編譯孫梁／綜合26日電
駐守佛州的海岸防衛隊26日繼續出動搜尋翻覆已第四天的偷渡船生還者。(路透)
駐守佛州的海岸防衛隊26日繼續出動搜尋翻覆已第四天的偷渡船生還者。(路透)

美國海岸防衛隊(USCG)26日繼續在佛羅里達州外海搜尋一艘翻覆偷渡船的38名失蹤者，船上40人中已撈獲一具屍體，一名男性倖存者25日被救起送醫後，已移轉國土安全部；國安部已對該案展開刑事調查。

從巴哈馬駛出的偷渡船22日遇到風暴翻覆，USCG三天後接到報告立即展開救援，上尉瓊-安·伯迪安(Jo-Ann Burdian)表示，偷渡船翻覆已第四天，為了找到其他倖存者要與時間賽跑，每過一分鐘他們生存的希望便越渺茫。

USCG至少出動四艘船和五架飛機展開搜索，伯迪安說，搜尋的海域面積如新澤西州一般大，但搜尋不能永無休止，26日搜尋結束後將評估。

氣象預報顯示，搜尋海域27日將出現降雨和雷暴，風力時速達12到15哩，海浪高兩到三呎。

國安部邁阿密辦公室的薩斯伯瑞(Anthony Salisbury)說，他們已針對偷渡船事件展開刑事調查，美國駐巴哈馬的機構也參與調查，「這與犯罪組織有關，只為了錢，毫不考慮人命安危。」調查人員約談了倖存者，但沒透露他的身分和國籍，也沒說明船上其他人的國籍。

全球各地的偷渡客長期利用巴哈馬為偷渡美國的跳板，但是否成功全靠天氣，而且偷渡船往往因為超載而易於翻覆，多年來葬身大海的偷渡客數以千計。

從巴哈馬出發的偷渡客多是海地人和古巴人，巴哈馬本月初逮捕了其他國家的偷渡客，包括哥倫比亞和厄瓜多。

巴哈馬與鄰近的特克斯與凱科斯群島(Turks and Caicos Islands)近年與美國海岸防衛隊合作，加強反偷渡執法行動，去年5月一名加拿大男子在美國被判刑逾兩年半，他參與了將斯里蘭卡人先空運到海地，再船運到特克斯與凱科斯群島和巴哈馬，然後駛向佛州南部的偷渡活動。

USCG常在海地、古巴和巴哈馬海域巡邏，21日在巴哈馬外海從一艘翻覆貨船上救出88名海地人；截止去年9月30日的會計年度，USCG在佛州海域和加勒比海逮捕的偷渡客中，有838個古巴人、1527個海地人和742個多米尼加人。

海岸防衛隊上尉瓊-安·伯迪安26日表示，偷渡船翻覆已第四天，失蹤者生還機會渺茫，...
海岸防衛隊上尉瓊-安·伯迪安26日表示，偷渡船翻覆已第四天，失蹤者生還機會渺茫，但將繼續搜尋。(美聯社)

偷渡客 古巴 佛州

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