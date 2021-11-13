闖邊界海地移民 10月僅千人 比9月大減逾90%

在美墨邊界德州德瑞歐市的邊境巡邏員與一群海地難民交談。(Getty Images)

根據美國 海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)數據，10月試圖越過邊界進入美國的海地移民 ，在政府大規模遣返 後，目前已減少超過90%。

CBP資料顯示，上個月被拘留的海地移民約1000人，較9月造成人道危機的的1萬7638人大幅減少；美國與聯合國移民官員指出，目前有數萬名海地移民選擇先待在墨西哥，部分暫時尋求庇護，害怕若非法進入美國，將直接被遣返。

曾任前總統布希移民顧問的拉蒙(Cris Ramón)表示：「政府現在對待移民的立場非常清楚，大規模進行驅趕，會讓無證客行動前三思。」

大部分海地移民並沒有有力的庇護證詞，在2010年海地大地震後，移民已先前往其他國家安頓生活。被問到來美國的原因，移民大多指向南美洲國家衰退的經濟以及種族其實，並相信拜登政府會讓移民留在美國。

今年5月拜登政府為非法留在國內的海地移民，擴大保護狀態，表示強制遣返將不安全；海地的情勢在7月總統遭到暗殺，以及8月的地震後變得更加動盪。但當1萬多名海地移民在邊界湧現，讓美國政府府措手不及，因此展開大規模遣返。

拜登政府除了將移民遣返之外，也和巴西、智利以及其他移民開始旅程的國家協商，允許讓移民再次入境；不過目前政府還未宣布與其他南美洲國家達成協議。

海地移民的減少，讓聯邦政府稍為獲得喘息機會；10月跨越邊界的移民人數約16萬人，少於9月的19萬2000人，已是7月的21萬人高峰以來，連續三個月下降。截至9月的財政年度，超過170萬名移民遭到拘留寫下紀錄。

不過拉蒙也指出，若智利和巴西的經濟情況未能改善，以專機遣返移民的方式，也不是長遠之計。