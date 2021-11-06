才斥1人賠45萬是垃圾報導 拜登改口：無證移民應獲補償

前總統川普時期讓非法越境的無證移民骨肉分離的政策曾引起很大爭議，一些家庭已透過美國的律師團體提告。圖為在德州一拘留中心被關押的無證移民兒童。（Getty Images）

針對「華爾街日報」報導，拜登 政府準備賠償在川普 政府時代遭拆散家庭的無證移民，拜登總統3日曾在斥責有關報導為「垃圾」，但他6日在記者會上改口為這個計畫辯護，認為他們應獲得某種補償，但「不知道」是否每人獲償45萬元。

在拜登6日為基礎設施法案獲眾院通過而舉行的記者會上，福斯新聞記者問及他早前指賠償給無證移民的報導是「垃圾」之事，拜登表示沒說過每人獲賠償45萬元。接著他抨擊川普政府的「無恥行為」，讓無論是否非法越境的移民家庭 ，都被拆散失去孩子；他說，無論在甚麼情況下，他們都應獲得某種賠償。

拜登政府因對無證移民問題毫無準備，讓他的邊境移民計畫由希望演變成大混亂。圖為無證移民攜家帶眷從水路偷渡進入德州境內。（Getty Images）

華爾街日報上周引述知情人士報導，在川普政府時期，非法進入美國被捕的無證移民，提出集體興訟，指控聯邦政府，聲稱遭到不人道待遇。而拜登政府不擬在法庭爭辯，計畫賠錢了事。司法部、國土安全部及衛生部的官員，考慮每人賠償45萬元。

代表離散家庭的美國公民自由聯盟(ACLU)確定在川普時代，約有5500名兒童在邊境被迫與父母拆散。由於南美洲國家的家庭普遍成員眾多，若每人獲償45萬元，有些家庭可獲償近400萬元。相反美國納稅人要為此付出超過10億元。

公民自由聯盟在訴訟稱，遭拆散的兒童被安置在惡劣條件下，造成營養不良或中暑，有些或會關在冰冷的房間內，幾乎沒有醫療服務。由於沒有父母照顧，這些兒童因為焦慮而遭受長期創傷。

將無證移民父母與孩子分離，源於川普政府在2018年4月頒布的「零容忍」政策。當時大批無證移民如大篷車蜂擁而至，海關與邊境保衛局(CBP)將兒童關押在專門地方，導致無證移民家庭分開。

拜登政府賠償計畫的消息傳出後，遭到不少人反對，認為這無疑是向無證移民發出鼓勵信號。共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)更表示美國人生活成本高漲，愈來愈困難，拜登政府仍做出如此決定，實在荒唐。

然而拜登早前直斥有關報導是「垃圾」時，自由派團體也嚴厲批評，公民自由聯盟指總統真的當「垃圾」，就等於放棄為成千上萬離散家庭伸張正義的核心競選承諾。