才斥1人賠45萬是垃圾報導 拜登改口：無證移民應獲補償
針對「華爾街日報」報導，拜登政府準備賠償在川普政府時代遭拆散家庭的無證移民，拜登總統3日曾在斥責有關報導為「垃圾」，但他6日在記者會上改口為這個計畫辯護，認為他們應獲得某種補償，但「不知道」是否每人獲償45萬元。
在拜登6日為基礎設施法案獲眾院通過而舉行的記者會上，福斯新聞記者問及他早前指賠償給無證移民的報導是「垃圾」之事，拜登表示沒說過每人獲賠償45萬元。接著他抨擊川普政府的「無恥行為」，讓無論是否非法越境的移民家庭，都被拆散失去孩子；他說，無論在甚麼情況下，他們都應獲得某種賠償。
華爾街日報上周引述知情人士報導，在川普政府時期，非法進入美國被捕的無證移民，提出集體興訟，指控聯邦政府，聲稱遭到不人道待遇。而拜登政府不擬在法庭爭辯，計畫賠錢了事。司法部、國土安全部及衛生部的官員，考慮每人賠償45萬元。
代表離散家庭的美國公民自由聯盟(ACLU)確定在川普時代，約有5500名兒童在邊境被迫與父母拆散。由於南美洲國家的家庭普遍成員眾多，若每人獲償45萬元，有些家庭可獲償近400萬元。相反美國納稅人要為此付出超過10億元。
公民自由聯盟在訴訟稱，遭拆散的兒童被安置在惡劣條件下，造成營養不良或中暑，有些或會關在冰冷的房間內，幾乎沒有醫療服務。由於沒有父母照顧，這些兒童因為焦慮而遭受長期創傷。
將無證移民父母與孩子分離，源於川普政府在2018年4月頒布的「零容忍」政策。當時大批無證移民如大篷車蜂擁而至，海關與邊境保衛局(CBP)將兒童關押在專門地方，導致無證移民家庭分開。
拜登政府賠償計畫的消息傳出後，遭到不少人反對，認為這無疑是向無證移民發出鼓勵信號。共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)更表示美國人生活成本高漲，愈來愈困難，拜登政府仍做出如此決定，實在荒唐。
然而拜登早前直斥有關報導是「垃圾」時，自由派團體也嚴厲批評，公民自由聯盟指總統真的當「垃圾」，就等於放棄為成千上萬離散家庭伸張正義的核心競選承諾。
上一則
FB留言