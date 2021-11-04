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無證移民家庭被拆散 1人賠45萬？拜登：不可能

編譯林育正／綜合4日電
川普政府對無證移民的零容忍政策，導致無證移民兒童在邊界被迫與家人拆散；他們透過法律途徑與政府協商一人賠償45萬元，但拜登直言不可能。圖為一個宏都拉斯移民家庭被押送回墨西哥。(美聯社)
川普政府對無證移民的零容忍政策，導致無證移民兒童在邊界被迫與家人拆散；他們透過法律途徑與政府協商一人賠償45萬元，但拜登直言不可能。圖為一個宏都拉斯移民家庭被押送回墨西哥。(美聯社)

川普政府對無證移民的「零容忍」和「骨肉分離」政策，導致無證移民兒童在邊界被迫與家人拆散，被批不人道；無證移民透過法律途徑與政府協商一人求償45萬元，但拜登總統直言：「不可能。」

華爾街日報引述消息人士報導，司法部、國安部和衛生部官員與代表無證移民家庭的律師協商，一人的和解金可能達45萬元；無證移民表示將小孩與父母強制分離，造成嚴重創傷。

熟悉內情人士指出，協商正持續進行，最終的賠償金額仍有可能調整；多數跨越美墨邊境尋求庇護的無證移民家庭，多為一位父母和一名小孩，也就是一家的和解金接近100萬元。

3日被媒體問道支付賠償金，是否可能鼓勵更多無證移民跨越邊境前來美國時，拜登說：「這是不正確的消息。」

美國公民自由聯盟(ACLU)主席羅梅羅(Anthony Romero)說：「司法部可能還未向拜登總統提供完整的報告；司法部相當謹慎，將對數以千計家庭犯下的罪行，塑造成政府內部政策。但如果拜登照他說的做，等於拋棄他對移民的承諾。」

共和黨議員表示，將會把和解一案列為明年期中選舉的重點議題；參院已有11位共和黨議員，要求拜登中止和解協商；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)更以「荒謬」形容。

目前來自移民家庭的訴訟案已多達940宗，政府官員也不確定未來將增加多少件，或如何證明符合和解資格。根據擁有大規模訴訟與情緒創傷案件處理經驗的律師，透過和解，政府希望繞過可能耗資更多的審判過程。

民主黨內部，也對於提議和解有不同看法；亞利桑納州眾議員格里哈爾瓦(Raúl Grijalva)本周表示，他相信和解能彌補川普時期的過錯；但同州的參議員凱利(Mark Kelly)卻對金額表示有疑慮。

川普政府拆散無證移民家庭時，並沒有協助團聚的配套措施；拜登就職第一周，就誓言幫助這些家庭團聚，更砲轟川普的政策「國恥」。

移民家庭 拜登 川普

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