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「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

過去1年逮170萬非法移民 7成8來自墨西哥和中美洲國家

編譯林梅婕／綜合23日電
全球企圖非法跨境美國的無證移民人數多達170萬人，創下1960年來最高紀錄。 圖為在9月墨西哥邊城提璜納等候被叫名接受政治庇護審查的政治難民。(美聯社)
全球企圖非法跨境美國的無證移民人數多達170萬人，創下1960年來最高紀錄。 圖為在9月墨西哥邊城提璜納等候被叫名接受政治庇護審查的政治難民。(美聯社)

官方統計指出，過去12個月以來、全球企圖非法跨境進入美國的無證移民人數多達170萬人，創下1960年以來的最高紀錄，不僅造成美墨邊境一片混亂，也成為拜登政府就任以來最頭痛的問題。

截至今年9月30日的財務年度中，被捕的非法移民多以單身成年人為主，占比64%、多達110萬人；不過家庭移民的人數也不容忽視，加總超過47萬9000人。

然而，無家長或監護人陪同的未成年人數卻是自2008年以來的新高，將近14萬7000人；當局也只能盡快讓這些兒童與在美的親戚相聚，或是透過其他移民救助單位協助，但截至22日仍有1萬1000名兒童仍遭拘留。

事實上，在2000年財務年度期間，非法跨境人數也來到接近的數字，當年共160萬人被捕。

不遠千里自海地而來的無證移民20日聚集在靠近巴拿馬邊界的哥倫比亞艾肯第城，目的地...
不遠千里自海地而來的無證移民20日聚集在靠近巴拿馬邊界的哥倫比亞艾肯第城，目的地是進入美國。(美聯社)

大多逃到美國的非法移民都是謀求經濟發展的機會，尤其去年受到新冠肺炎疫情的影響，許多國家的失業率節節攀升；當局表示，被捕的入境者來自160個國家，遍及亞洲、非洲和拉丁美洲，其中又以墨西哥的人數最多。

最近一次的數據顯示，共有65萬5000名以上的墨西哥非法移民被捕，為全球之冠；而薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯的人數加總超過約70萬人；整體而言，墨西哥和中美洲國家的占比高達78%。

海關與邊境保護局(CBP)的統計指出，仍有近25萬名非法移民得以暫時入境；共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)22日向拜登政府呼籲，應盡快宣布美墨邊境進入緊急狀態。

大批海地人9月時涉水穿越美墨邊界的水壩，非法進入美國德州。(美聯社)
大批海地人9月時涉水穿越美墨邊界的水壩，非法進入美國德州。(美聯社)

儘管去年因新冠疫情國際旅遊受限，造成許多人無法飛到墨西哥再進入美國；但先前瓜地馬拉和宏都拉斯遭逢兩大颶風侵襲，除了傷亡慘重之外，當地幫派打家劫舍的狀況，更促使大量居民迫切逃往美國。

2020年時任總統川普以新冠疫情的名義封鎖美墨邊境，直到拜登政府上任還持續一段時間，而過去12個月內邊境巡邏隊(Border Patrol)共遣返超過100萬人。

雖說拜登政府盡可能在人道權益與邊境管制之間取得平衡，但仍擋不住共和黨勢力的批評；前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)22日就在推特上寫道：「南方邊境儼然形成一場危機，若拜登政府沿用我們當時的政策，這樣的狀況就不會發生了。」

過去12個月內邊境巡邏隊(Border Patrol)共遣返超過100萬名無證客...
過去12個月內邊境巡邏隊(Border Patrol)共遣返超過100萬名無證客。(美聯社)

非法移民 美墨邊境 拜登

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