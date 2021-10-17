不滿邊界+移民政策 維權組織集體「離線」

全美多個主要移民維權組織16日晚與拜登官員視訊會議，不滿拜登政府要恢復川普時代的邊界捉放政策，結果不歡而散。圖為移民維權人士今年4月在華府上街抗議拜登政府的邊界與拘留政策，違反人權。(美聯社)

移民倡議人士早就不滿拜登 政府延續川普政府時期的移民與邊界政策，在16日早晨的一場線上會議中，幾十個移民維權組織乾脆集體離線，表示強烈抗議。

支持移民的人士透過聲明控訴政府「以政治玩弄人命」，因此無法再與政府進行對話，他們說：「我們已來到轉捩點。」接著便離開會議。政府參加遠端會議的成員，包含國安部官員以及白宮內政會議副主任艾絲特‧奧拉瓦利亞(Esther Olavarria)。

恢復「留墨」等候聽審

拜登政府引起倡議人士不滿的主因，為政府計畫恢復被稱為「留在墨西哥 」(Remain in Mexico)的「移民保護協議」(MPP)。日前經過高院裁決，政府預計將在下個月起，恢復要求尋求庇護的移民在等待聽證期間，必須從美境先送到墨西哥，留在墨國等候聽審，不得留在美境。

全美多個主要移民維權組織16日晚與拜登官員視訊會議，不滿拜登政府要恢復川普時代的邊界捉放政策，結果不歡而散。圖為移民維權人士9月在德州美墨邊界的德瑞諾市上街抗議拜登政府的邊界與拘留政策，違反人權。(Getty Images)

一名白宮官員向政治媒體POLITICO透露，拜登政府已表明「留在墨西哥」並非政府支持或同意的政策。也因此，國土安全部也立刻向法院提出上訴。但在同時，政府單位必須遵守法律，因此先配合舊有政策。國土安全部日前已宣布，計畫發布備忘錄終止留在墨西哥。

官員也表示：「我們非常感謝移民倡議人士與組織日夜的努力，幫助改善移民系統。」

不過倡議人士指出，其實留在墨西哥政策僅是使民間和政府關係惡化的催化劑，真正的引爆點，則是他們認為，政府的決策已完全是政治考量，將邊界問題視為民主黨的毒藥。

「天主教法律移民聯盟」(CLIN)策略長古耶拉(Luis Guerra)說：「我認為政府現在怕害直接與反移民團體 槓上，但我必須提醒他們，不論政府怎麼做，雙方衝突都還是會存在。但我們不相信政府有向他們聲稱的，竭盡所能恢復邊界庇護。」

全美多個主要移民維權組織16日晚與拜登官員視訊會議，不滿拜登政府要恢復川普時代的邊界捉放政策，結果不歡而散。圖為移民維權人士9月在德州美墨邊界的德瑞諾市上街抗議拜登政府的邊界與拘留政策，違反人權。(Getty Images)

另一個衝突點，在於政府持續採用美國法典第42條(Title 42)，就連政府本身也對此議題有不同的立場。日前大批海地移民湧入德州邊界，就被政府使用第42條遣返。

國務院法律顧問高洪柱(Harold Koh)日前就發布內部備忘錄批評政府處理海地移民的方式，他更表示第42條「違法」、「不人道」。

倡議人士更感到憤怒不論是民主黨還共和黨，都對移民採取本土主義。