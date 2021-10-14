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巴西無證客直奔康州 葛理漢：他們穿名牌拿Gucci包

ARC安全氣囊又爆 釀第2死 通用召回2款車

巴西無證客直奔康州 葛理漢：他們穿名牌拿Gucci包

編譯郭宣含／綜合14日電
聯邦參議員葛理漢經常公開批評拜登總統的移民政策。(Getty Images)
聯邦參議員葛理漢經常公開批評拜登總統的移民政策。(Getty Images)

「華盛頓郵報」報導，南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)經常公開批評拜登總統的移民政策，他連續兩天表示，許多有錢的巴西人非法跨越美墨邊界，身穿設計師時裝，手提古奇(Gucci)包，前往康乃狄克州定居。

葛理漢12日接受福斯新聞(Fox News)訪問，批判政府下令停止在求職站大規模逮捕無證移民，接著再又擬定新方法，把矛頭對準支付低薪和剝削勞工的雇主。

「(國土安全部長)梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)現在取消所有工地突檢，這成為無證移民前來美國的新誘因，因為此消息已經傳出。」葛理漢表示：「你來美國，就能拿到庇護永不離開。」

葛理漢最近前往亞利桑納州邊界視察，他說：「有4萬名巴西人從尤瑪(Yuma)前往康州，他們身穿設計師服飾，手拿Gucci包，這已不再是經濟移民。」

「大家看到美國門戶洞開。」他警告：「他們占我們便宜，要不了多久就會有恐怖分子混進人群裡了。」

根據海關及邊境保護局(CBP)數據，今年南方邊境遭逮捕的巴西人數創新高；在2021會計年度的前11個月，逾4萬6200萬名巴西人遭逮捕，這個數字在2019年全年僅稍低於1萬7900人；巴西現在是遭逮捕移民第六高的國家。

葛理漢13日接受「華郵」訪問時進一步解釋說，「通常你到邊界，會看到衣衫襤褸的人，他們看起來像剛走過地獄。」但他說這回到尤瑪，看到有數十人登記入住飯店，而且穿著體面。

「這是新情況。」葛理漢表示，「我建議拜登政府效仿歐巴馬政府，用飛機把他們送回去」。

葛理漢表示，康州是移民的目的地之一；CBP跟他說，越來越多巴西移民會去另外兩個州，但他忘記是哪兩個州了。

葛理漢的發言人畢夏普(Kevin Bishop)提供邊界拍到的行李箱和鞋子照片；他表示：「有數千名巴西人行經那裡，一如葛理漢在尤瑪的發言，這個行李包比他自己用的更好。」

不過畢夏普提供的行李照片中，並未看到Gucci；照片中最明顯的衣物是一雙相當乾淨的Puma網球鞋，但沒有鞋帶。

葛理漢表示，他打算與美國駐巴西大使商談。

葛理漢 移民 美國

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