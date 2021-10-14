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11月移民排期 職業移民中國出生第三優先一般類大幅倒退

記者張筠／華盛頓報導
資料來源：國務院 製表：記者張筠
資料來源：國務院 製表：記者張筠

國務院14日公布2021年11月移民排期，親屬移民各項無變化，除第二優先無需排期，其他各項原地踏步；職業移民中國出生第二優先大幅前進，但第三優先(一般類)大幅倒退，而非技術勞工類有推進，其他多項無變化，其中第一優先和第四優先有名額，無需排期，第五優先區域中心暫無授權。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先有名額，無需排期，非中國出生也有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進四個多月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(一般類)倒退九個多月；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進一個月，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第四優先(特殊人員)有名額，無需排期；非中國出生也無需排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生無需排期；區域中心中國出生和非中國出生均暫無授權。

中國 移民 勞工

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