綠卡樂透收後不理 2萬抽中者提告 轟美政府像詐騙集團

一群抽中多元移民美國的古巴人在蓋亞那喬治城的美國大使館外面，要求儘速處理他們的移民案件。(美聯社)

2萬多名抽中美國 「多元移民 」簽證的外國人，喜孜孜的交出申請表後，等不到面試 通知，移民遙遙無期，只好委託律師提告。

為了增加人種多元性，美國政府每年提供5萬5000個移民名額，讓全世界各地人民抽籤決定，俗稱「綠卡樂透」，幸運「中獎」者接獲通知後，以為移民美國指日可待，古巴27歲經濟系畢業生福恩特斯‧馬托斯(Dorisnelly Fuentes Matos)就是其中一位。

一年多前，她接獲中籤通知後，馬上按規定向肯塔基的移民處理中心填報相關資料，接著準備到處理古巴移民的美國駐蓋亞那大使館等候面試。她和先生為此搬到蓋亞那，但是簽證效期到30日就到了，面試安排卻渺無音訊。

「我們真的很驚慌，拜託誰來幫助我們。我們困在這個國家，連回古巴都回不去了。」

福恩特斯加入2萬多告美國政府者的行列。他們的律師說，9月底到期這年度，美國只發出四分之一抽籤移民簽證，雖然疫情趨緩後開始恢復處理，重點卻是其他類別的移民。

國務院官員表示，海外使領館已接獲命令，優先處理抽籤移民的申請案，但年度名額不可能處理完。

這才是讓福恩特斯緊張的原因。她夫妻倆看準簽證效期快到了，放棄了在古巴的職業和家當，千里迢迢搭機經由西班牙、巴拿馬來到喬治城，住進小旅館，等候面試通知。

每年數百萬人參加抽籤，能抽中5萬5000個名額當中一個，算是運氣超佳，但美國向來也以地區分配方式，決定面試機會的先後，通常優先給非洲和歐洲中籤者。因為太多人提告了，去年聯邦法院就下令美國政府，把9000個名額延期到明年9月底。

華府聯邦法院法官梅塔(Amit P. Mehta)說，他會在今年度簽證30日到期前做出裁決。

替數千名多元簽證申請人打官司的律師莫瑞森(Curtis Lee Morrison)說，有些客戶為了到第三國面試，把汽車、房子都賣了，才負擔得起「面試費」，而人數雖眾，卻又不符合團體官司的資格。

多元移民簽證本來就是「外交」工具，如今，他說，這個工具的信用已經破產，「我們看起來像是詐騙集團」。