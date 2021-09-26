韁繩鞭打移民？邊境巡警不滿白宮「看圖說故事」
日前海地移民湧向德州德里歐市(Del Rio)，邊境巡邏隊員被拍到疑似以韁繩鞭打移民引起軒然大波；但白宮只看照片就抨擊的做法，讓巡邏隊員感覺遭陷害背黑鍋，對拜登總統的不滿愈演愈烈；前佛州州長傑布‧布希(Jeb Bush)之子也痛批白宮，並分享巡邏隊員未持鞭子的影片。
即使現場攝影記者已表示，他攝影的照片中，其實隊員並未鞭打移民，但拜登仍表示畫面「讓人感到憤怒」。一名隊員就對媒體說：「拜登總統沒有先往好處想，就開始大肆抨擊，真的很讓我們憤怒。我們身為聯邦探員，他應該力挺我們，特別是他在邊境危機上處理失當。」
德州土地廳長與州檢察長候選人喬治‧P‧布希(George P. Bush)推文痛批拜登政府只看照片，妄加評論，同時分享影片還原當時邊境的情況。
喬治‧P‧布希25日透過電郵告訴「福斯新聞」(Fox News)說，拜登政府「試圖抹黑並詆毀巡邏隊失控」，「他們倡議開放邊境讓巡邏員人力吃緊、無法負荷，這是故意的；美墨邊境綿延近2000哩，我們可敬的巡邏員面臨巨大的執法挑戰。」
另一名幹員說：「這份工作保護家人和國家的安全，拜登拿不出氣魄承擔起責任，不代表我們會跟他一樣。我們奮不顧身面對政府造成的挑戰，依舊抬頭挺胸上工，保護國家不受非法入侵。」
當時拜登說：「真的慘不忍睹，看到他們被這樣對待，馬匹就差點要踏過去了。我保證他們會付出代價，屆時會進行調查並懲處。」副總統賀錦麗也說，這樣的行為，簡直宛如對待黑奴。
攝影記者：沒看到鞭打任何人
但邊境巡邏隊員卻認為，盡責工作的後果，竟然是被當成政治工具，如果在調查期間被轉調文職的同儕做錯任何事，他絕對挺身而出，因為隊員一項遵守行動準則。他說：「我從沒看過任何隊員鞭打任何一個非法移民。」
派駐在新墨西哥州，拍下照片的攝影記者拉耶(Paul Ratje)曾表示，騎馬的巡邏隊員僅揮舞韁繩，並沒有試圖傷害移民。他說：「我沒看到他們拿任何東西，鞭打任何人。如果你只看照片，的確可能誤解。」
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