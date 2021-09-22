美墨邊境「海地偷渡獵捕」拜登移民政策左右為難

(美聯社)

「離開！滾回墨西哥！」成千上萬的海地難民為了逃離受強震侵襲、政治經濟極速惡化的海地，過去幾週長途跋涉地湧入德州 南部，並且滯留、駐紮在格蘭德河一座橋下的臨時營地，希望入境美國。面對極速增加的難民、非法入境者，窮於應付的巡邏騎警傳出虐待難民的消息，尤其一張德州騎警朝海地難民揮鞭的照片更震驚全國，除了美國國土安全部宣布將展開調查、拜登 的難民政策也再一次被擺上檯面，遭民主黨和共和黨跨黨派、跨政治光譜的猛烈抨擊：「拜登的移民政策簡直是一團混亂！」

美墨邊界的聯邦巡邏員警19日騎馬在格蘭德河畔，揮繩圍堵涉水非法入境的海地難民。(Getty Images)

這張被形容為「無法接受」、「令人痛心」的照片由記者Paul Ratje在德州與墨西哥邊境交界的格蘭德河（Rio Grande）所拍下。一位騎馬的德州騎警抓著一位手裡握有食物的海地難民的衣領。然而這個執法場景，卻是與拜登「開放」和「人道」原則相違背，更直接讓人聯想起過去白人如何抓捕黑人的奴隸慘痛歷史，因而引起極大爭議。

據攝影師Paul Ratje觀察，這名被騎警抓著衣領的海地人應該沒有受傷，該名警察也在冷靜下來後，開始讓移民進入。對此，美國邊境巡邏隊負責人表示將對警察是否有虐待移民一事展開調查，但他也指出：「騎警身負重任，他們必須在艱難、混亂的環境裡，試圖分辨移民和走私犯。」

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以海地為主的難民，主要是透過格蘭德河進入德州德利奧市（Del Rio）尋求庇護。格蘭德河上的橋樑一直是美墨兩國的主要貿易通道，而隨著近日湧入的難民潮，這座橋下如今已經宛如一座「小型城市」，無數難民們駐紮在此形成臨時營地。因營地缺乏生活用品，不少難民來回往返美墨邊境購買水、食物、尿布等。而在當地警察開始將車輛停放在河流水壩的一側後（臨時營地所在位置），原本從西側過境的難民們只能往下游方向的東側進入。

其中一名海地難民告訴華盛頓郵報：

「我和同伴們都試圖涉水從從墨西哥過境到德州，後來騎警就出現，開始驅逐難民！」

現場直擊的影像可見，騎警揮著馬鞭衝向河裡的難民，對他們大聲斥責：「趕緊出去！滾回墨西哥！」難民們四處逃散，有些摔倒，有些用手護著頭部。

德州騎警時常在邊境巡邏，並且驅逐沿途中看到的難民。不過驅逐往往對難民無效，因為被卡關在墨西哥的難民是為了把食物和水帶回到德州的臨時營地，所以無論如何都會想盡辦法要過境，「回」到德州見家人。

德州聯邦邊界巡邏員日前騎馬驅趕、抽打及逮捕無證海地移民的畫面曝光，也引發政治風暴。國安部承諾調查。(Getty Images)

針對此次突然湧入海地難民潮，美國官方也有不同推測與說法。海地在2010年經歷大地震，當時數萬名海地人前往南美洲較為富裕的智利與巴西工作，不過隨著在當地受到嚴重歧視、再加上疫情重創經濟和工作機會，兩國的移民政策也開始變得更為嚴格。

而地震發生後，海地局勢更加動盪不安，再加上常年貧窮、戰亂與犯罪率不斷攀升，美國政府在2010年開始持續收容海地難民，承諾他們將免受遣返，直到川普上任後於2019年取消，直到拜登上任以後都沒有恢復。

時至今年，海地總統遭暗殺、再加上強震侵襲，苦無生計的海地人離開國家，另尋出路。不過拜登政府此次並不打算再接納更多的海地移民，而是希望透過向海地部署人員和資源，阻止更多的難民潮。美國官方明確表態，非法入境的人若被攔截，就會直接被遣送回國，除非他們可以證明需要人道主義保護。

不過，由於拜登政府在5月延長給在美海地人臨時保護身份，這或許也讓部分海地人誤信拜登更願意接納移民，執意冒險前來，但他們大多受限於「Title 42」條款無法入境，被無限期地困在墨西哥。

再度湧入的難民潮，是拜登政府的燙手山芋：若強力遣返則將違背民主黨、拜登政府的人道原則；若採取更寬容的政策，這又是否等同於向移民釋放接納訊息，在之後將迎來更多的難民潮，讓德州政府難以負荷？從目前局勢看來，拜登政府雖然也認為海地局勢非常嚴重，但其依然採取強硬遣返難民的措施，引來更多國內外的譴責，聯合國難民署更指出有違反國際法之嫌。

根據路透報導，美國目前已經從臨時營地帶走4000名難民，約有523名海地難民也已經陸續被遣返回國。這一些難民在遣返回海地機場時表現憤怒，表示自己花了數千美元、冒著生命危險長途跋涉到美國，如今一切卻回到了原點，甚至也有難民在下飛機後試圖再重新登機。

拜登1月上任至今，其移民政策一直難以得到各個不同派系的支持，陷入左右為難的窘境。《Politico》指出，激進民主黨派對於拜登的遣返計劃感到憤怒、溫和民主黨派認為拜登的移民政策難以阻止湧入的難民潮，而共和黨派更認為拜登就是讓非法移民 激增的推手。

對此，也有數十名民主黨人公開呼籲，希望拜登政府不要只將重點集中在邊境之上，而是解決問題的源頭——試著更廣泛地援助海地，以及其他的難民國家，進而阻絕難民潮。因若處理不當，拜登的移民政策也將進一步影響2022年的美國期中選舉成績。《Politico》民調發現，在處理移民政策事務方面，更多選民選擇相信共和黨而非民主黨。

然而在面對這張引起爭議的騎馬揮鞭照，拜登政府的回應似乎試圖與騎警保持距離。

「我想，沒有人在看到這些照片後，會覺得這是適當或是可以被接受的。」

白宮發言人莎琪回應。而被拜登任命、希望處理移民議題的副總統賀錦麗，指出人類不該如此被對待，並表示對照片發生的事「深感困擾」。