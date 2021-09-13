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美墨邊境遭拆散移民家庭 拜登：想辦法讓他們團聚3年

記者張聲肇／綜合報導
拜登政府設法把因川普政策而被拆散的移民父母找到，並讓他們來美和子女團聚至少三年。圖為一名抗議者在德州入境口設施外，敦促政府讓被拆散的移民家庭團聚。(美聯社)
拜登政府設法把因川普政策而被拆散的移民父母找到，並讓他們來美和子女團聚至少三年。圖為一名抗議者在德州入境口設施外，敦促政府讓被拆散的移民家庭團聚。(美聯社)

川普政府在美墨邊境拆散的移民家庭，留下不少孩童在美國，父母親則回到中美洲；拜登政府13日宣布，將加緊努力將失散的父母找到，並設法讓他們來美國和子女團聚至少三年。

負責本案的「家庭團圓專案小組」主管布蘭尼(Michelle Brané)說，雖然美國無法讓這些離散家庭「再度完全完整，我們會盡量讓他們走上改善生活的道路」。

川普時代強制驅離非法移民與難民，卻留下他們未成年的子女，廣受批評。拜登政府雖然仍強調對非法移民「零容忍」，卻盡量設法讓川普政策的「受害人」多少獲得補救的機會，希望結束這段不光彩的移民史。

補救的辦法之一就是和「國際移民組織」(IOM)合作，把已遭遣返原居國的「小移民」父母親找回來。這些人多數住在偏遠地區，連絡不易。

布蘭尼小組2月底開始設法促成離散家庭團圓，迄今僅讓50個家庭團圓，估計還有1000到2000名小孩已被安置下來的父母親，是小組要下功夫找到的對象；布蘭尼說，川普政府留下的紀錄不很精確，估計人數都難。

2017年和2018年之間，川普政府對非法入境的人一律繩之以法，因為依法不能將未成年人拘留在「刑事犯」拘留所，便由衛生部負責轉交給願意收容的機構或家庭，通常是在美國的親友。

分散移民家庭遭美國民權聯盟提告，2018年6月，就在聯邦法院宣布判決前幾天，川普政府自動停止拆散移民家庭的措施。法院宣判，政府不得拆散移民家庭，已拆散者須盡速令其團圓。

民權聯盟告訴法庭，和父母離散的兒童有5500多名，「家庭團圓專案小組」查出近4000名。

小組尋人的辦法是設立多語文網站，希望在瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、巴西等地的移民父母盡速主動聯絡，若沒有護照、買不起機票，美國政府會幫忙。

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