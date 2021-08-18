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60%→46% 亞裔在美處境 滿意度創20年新低

編譯洪毅／綜合18日電
亞裔挺身而出，對抗反亞裔歧視。圖為芝加哥華人舉牌說「這裡就是我家」。(美聯社)
亞裔挺身而出，對抗反亞裔歧視。圖為芝加哥華人舉牌說「這裡就是我家」。(美聯社)

美國亞裔仇恨事件激增，民調顯示，美國民眾認為「亞裔民眾在美國境遇並不良好」的比率，創下20年來新高；此外，另一份報告則說，針對亞裔的攻擊事件主要來自非裔的論述並非真實，實乃刻板印象使然。

蓋洛普民調機構(Gallup Poll)上周公布的這份調查，是今年6月1日至7月5日間進行的，收到1381份有效問卷；調查結果顯示，只有46%的美國民眾認為，亞裔民眾在美國的境遇「令人滿意」，此數字與去年60%相比崩跌，更是蓋洛普20多年前開始進行有關族裔處境滿意度調查以來的新低。

若從族裔來看，認同「亞裔民眾在美國處境令人滿意」的非裔只有30%，白人則是50%，西語裔則是44%。

認為亞裔在美國過得並不好的美國人，比率創下新高。(美聯社)
認為亞裔在美國過得並不好的美國人，比率創下新高。(美聯社)

若從族裔互動來看，67%的美國民眾認為，亞裔與白人間互動「良好」或「非常好」，至於非裔與亞裔的互動，其數字為58%，雙雙下降。

由聖貝納迪諾加州州立大學(Cal State San Bernardino)仇恨與極端主義研究中心發布的報告則顯示，今年反亞裔仇恨犯罪事件與去年同期相比激增169%，紐約、舊金山等亞裔群體較大的城市發生率相對較高。

丕優研究中心(Pew Research)在之後發布的民調顯示，約20%的亞裔民眾認為，反亞裔事件的激增，與前總統川普在新冠疫情後有關亞裔的措辭、口吻所造成。

南方貧困法律中心(SPLC)則發布報告說，針對亞裔的仇恨犯罪主使者主要為白人，但是從各州執法部門到聯邦調查局(FBI)的罪犯檔案中，都出現非裔「不成比例的高」的狀況，讓外界有非裔是「主要的仇恨犯罪群體」的錯誤印象。

「亞美公義促進中心」(Asian Americans Advancing Justice)策略計畫主管伊特庫班尼斯(Marita Etcubañez)說，在疫情導致反亞裔仇恨情緒升溫後，未必能掌握事情的精準全貌，但是「我們很清楚，關於反亞裔仇恨事件主要由非裔使然的流言蜚語，並不是真實的」。

亞裔 美國 非裔

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