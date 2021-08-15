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德州一聯邦法官下令 恢復川普「留在墨西哥」政策

編譯林育正／綜合15日電
圖為一群偷渡客從亞利桑納州尤馬一處邊界圍牆缺口，非法越界進入美國。(美聯社)
圖為一群偷渡客從亞利桑納州尤馬一處邊界圍牆缺口，非法越界進入美國。(美聯社)

德州一名聯邦法官裁定拜登政府須恢復川普時代的政策，規定尋求政治庇護的移民必須留在墨西哥等待聽證會。法官表示，這項計畫過去遭到了非法終止。

由前總統川普任命的法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)要求政府恢復「留在墨西哥」計畫直到法定終止效期。此外，政府也必須擁有拘留空間，關押尋求政治庇護，以及必須被扣押的的移民。不過卡奇馬力克也給予拜登政府七天時間，決定是否上訴。

這項政策也被稱為「移民保護協議」(MPP)。卡奇馬力克指出，6月國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)發布備忘錄，終止「留在墨西哥」的政策，已違反聯邦行政法。他也發現梅奧卡斯未能考慮計畫的益處，其中包括政策對於不符合美國難民資格的移民存在嚇阻作用。

卡奇馬力克也認定拜登政府一改川普時代的邊界政策，已違反移民法要求拘留特定尋求政治庇護移民的規定。

這次的判決對提起法律訴訟的德州和密蘇里州是一大勝利，因為移民遭到釋放後，留在美國使用享有當地醫療照護服務，並申請駕照，讓小孩就學。

「留在墨西哥」計畫制訂於2018年末，為川普政府阻擋移民進入美國的重要措施。但在6月，梅奧卡斯以「挑戰、風險與開銷超過好處」為由，簽字終止MMP。他也表示尋求庇護者受困墨西哥而缺乏住處、收入以及安全，也迫使他們放棄聲請保護的意願。

梅奧卡斯也表示考慮將以其他政策代替MMP，以因應未來的移民人流。不過卡奇馬力克表示，他無法坦承MMP的終止，可能造成移民數量大增。他表示近期的移民潮，便是終止MMP的結果。

7月在美墨邊界遭逮捕的移民數量超過21萬2000人，創下21年來的單月紀錄。拜登政府則是將移民潮歸咎於母國的暴力、貧困、天災以及新冠疫情造成的經濟衰退。

移民 墨西哥 拜登

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