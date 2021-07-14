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梅奧卡斯向海地、古巴人民喊話：不要偷渡來美國

中央社／華盛頓13日綜合報導
國土安全部長梅奧卡斯。（美聯社）
國土安全部長梅奧卡斯。（美聯社）

華府當局今天警告海地人和古巴人，不要因為國內動盪就試圖逃來美國，因為不僅海路旅程危險，還可能遭到遣返。

國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas ）表示：「試圖從海路移民，永遠沒有對的時機。不值得冒這個險。」

「讓我說清楚，如果你循海路，你不會來到美國。」

海地與古巴近來政局動盪，海地總統摩依士（Jovenel Moise）上周遇刺後，領導階層一片混亂。古巴則因民眾不滿社經情勢，周末期間爆發廣泛且空前的示威。

梅奧卡斯表示，現在還沒有證據顯示試圖經海路從海地和古巴赴美的人數增加，但海岸防衛隊（Coast Guard）在佛羅里達州出動的飛機支援下，巡邏海域，若有移民船隻必將攔阻。

他說：「在海上被攔截的移民，不管國籍為何，都不能進入美國。」他說，目前正是颶風季，經由佛羅里達海峽的旅程特別危險，近幾週已有20人在試圖前來美國時喪命。

美國持續協助海地調查摩依士遇刺案，也派出海岸防衛隊船隻前往海地外海。梅奧卡斯表示：「我們決心支持海地政府尋求此案正義，我們重申，美國支持海地人民。」

「我們也和古巴人民站在一起，支持他們脫離古巴專制政府造成的壓迫與經濟困境，尋求自由。」

古巴 美國 移民

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