分別6年後…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

瓦爾德茲6月初終於在奧斯丁機場與女兒愛蜜麗團圓，母女相擁而泣的畫面令人鼻酸。妹妹蘇莉也抱著姊姊。(美聯社)

宏都拉斯婦女格蘭妲‧瓦爾德茲(Glenda Valdez)六年前離國赴美，留下蹒跚學步的女兒愛蜜麗在家，5月在電視驚見自己年幼的女兒孤身出現在美墨邊界，後來才得知9歲大的女兒被官方收容在安置中心，她連忙趕往，最後在奧斯丁機場 與女兒團圓，母女相擁而泣的畫面令人鼻酸。

美聯社報導，瓦爾德茲母女的故事始於宏都拉斯，現年26歲的瓦爾德茲表示，自己與丈夫婚姻不合，丈夫經常不在家，也沒給家用，她只好移居美國 ，追求較好生活，女兒則留給母親撫養，但愛蜜麗的父親把女兒帶回家。

瓦爾德茲說，自己只能偶爾繫到女兒；她丈夫不讓母女倆經常連絡，直到有一天，瓦爾德茲收到女兒打來視訊電話，說爸爸娶了後母，而後母對她很不好。

愛蜜麗說，爸爸瞧見她過得很不快樂，便決定叫她離開，但又沒講要她去哪兒，只把她交給某人照料，對方花了幾個星期，安排她走到美、墨邊界。

3月12日午夜起，愛蜜麗跟一群陌生人在格蘭德河谷(Rio Grande Valley)德州這一側步行了六個小時，直到天亮，邊界巡警發現了她，她一隻腳鞋子已脫落在泥巴裡，不由自主地在啜泣。

巡警發現愛蜜麗時，她說母親的電話號碼丟了，不知她住哪兒，情急之下只能向記者描述母親的特徵，盼能找到她；小女孩自述母親「鬈髮，有時卻燙直，還有穿唇環」。

瓦爾德茲表示，自己在等女兒到來，但不曉得女兒下落，直到5月某一天下午，她在奧斯丁家中看新聞時，驚見穿紅色套頭衫的女兒；情急之下，她馬上撥電話給警方、電視台及難民機構。

住在德州奧斯汀的宏都拉斯婦女格蘭妲‧瓦爾德茲，5月在電視驚見自己9歲女兒愛蜜麗孤身出現在美墨邊界的這張照片。(美聯社)

愛蜜麗自述被帶到兒童收容中心；瓦爾德茲雖四方奔走，但外界能給她的消息卻很含糊，只叫她要有耐心，自己只能瞧著女兒的視頻、照片，哭泣多日，直到2日她才接到電話，說愛蜜麗在政府收容中心，很快就能母女團圓，到了5日她接獲通知，說6日到機場接女兒，她直直奔往出境大廳緊緊抱住女兒。

瓦爾德茲已再婚，育有兩個女兒，一家人都很高興接到愛蜜麗；雖說愛蜜麗還要等候移民法庭判決是否給她庇護，而且候審期經常一拖多年，但她已搬去跟母親居住；瓦爾德茲表示，只盼能給女兒更好的未來，彌補分散六年的光陰。